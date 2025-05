ETV Bharat / state

சொருகிய போதை.. ஸ்டேரிங்கிலேயே மட்டையான அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்! உயிர் தப்பிய 40 பயணிகள்! - DRUNKEN GOVT BUS DRIVER

போதையில் பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர் அருள் மூர்த்தி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 14, 2025 at 9:18 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 9:32 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து அரசு பேருந்தை ஓட்டுநர் குடிபோதையில் இயக்கிய சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பயணிகள் கூச்சலிட்டதால் ஓட்டுநர் பேருந்தை பாதியிலேயே நிறுத்தியதை அடுத்து அசம்பாவிதம் நிகழாமல் 40 பயணிகள் உயிர் தப்பியுள்ளனர். பொள்ளாச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சிவகாசி செல்வதற்காக இன்று (மே 14) அரசு பேருந்து புறப்பட்டு உள்ளது. இதில் 40 பயணிகள் பயணம் மேற்கொண்டனர். இந்த பேருந்தை விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அருள் மூர்த்தி என்பவர் ஓட்டி வந்துள்ளார். இந்நிலையில் பேருந்து பொள்ளாச்சி பகுதியில் இருந்து கிளம்பி சிறிது தூரம் சென்றதும் தாறுமாறாக வேகமெடுத்துள்ளது. அதிர்ச்சி அடைந்த பயணிகள் என்னவென்று பார்த்தபோது ஓட்டுநர் இயல்பான நிலையில் இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் பேருந்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் ஓட்டுநரிடம் கேட்டபோது, மது போதையில் உளறியபடி பேருந்தை அஜாக்கிரதையாக இயக்கியுள்ளார். இதனால் பதற்றமடைந்த பயணிகள் அனைவரும் கூச்சலிட்டதால், பேருந்தை ஓட்டுநர் இயக்க முடியாமல் நடுவழியில் நிறுத்திவிட்டு மது போதையில் மயங்கியபடி பேருந்தில் ஸ்டேரிங்கின் மேல் படுத்து உறங்கி உள்ளார்.

