துபாயில் இருந்து சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட ரூ 2.5 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் 5 பேரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 20, 2025 at 8:15 AM IST

சென்னை: 'அயன்' படத்தையே மிஞ்சும் வகையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் நடந்த தங்கக் கடத்தல் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக 5 பேரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு பெரும் மதிப்பிலான தங்கம் கடத்தி கொண்டு வரப்படுவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதன்பேரில், வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைத்து விமான பயணிகளையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தினர்.

அப்போது, துபாயில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் வந்த அனைவரையும், சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அந்த விமானத்தில் வந்திருந்த இலங்கை நாட்டை சேர்ந்த 3 பேர், துபாயில் இருந்து சென்னை வந்துவிட்டு, இங்கிருந்து நேரடியாக சிங்கப்பூர் சென்று, மீண்டும் அங்கிருந்து கொழும்புவிற்கு செல்வதற்கான டிக்கெட்டுகளை வைத்திருந்தனர்.

கருப்பு நிற கேப்சூல்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம்
கருப்பு நிற கேப்சூல்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் சந்தேகமடைந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவர்களை தீவிரமாக கண்காணிக்க தொடங்கினர். இந்நிலையில், அந்த மூன்று பேரும், விமான நிலையத்தில் உள்ள கழிவறைக்கு சென்றுவிட்டு, பயணிகள் அமரும் இருக்கைகளில் அமர்ந்து கொண்டு இருந்தனர். அவர்களை தொடர்ந்து, அதே கழிவறைக்கு சென்னை விமான நிலைய தரைதள ஒப்பந்த ஊழியர் ஒருவர் சென்றார். சந்தேகத்தின் பேரில், அந்த ஊழியரை சோதனை செய்த போது, அவரது பேண்ட் பாக்கெட்டில் உருளை வடிவ தங்க பேஸ்ட்டை மறைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

விசாரணையில், இலங்கை சேர்ந்த மூவரும் கழிவறையில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியில் தங்க பேஸ்ட்டை மறைத்து வைத்ததும், அதை ஒப்பந்த ஊழியர் மூலமாக வெளியில் இருக்கும் நபரிடம் கொடுக்க திட்டமிட்டதும் கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, இலங்கை பயணிகள் மற்றும் விமான ஒப்பந்த ஊழியர் என 4 பேரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களிடம் நடத்திய சோதனையில், அவர்கள் உடலின் ஆசனவாயில் பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2.57 கிலோ தங்க கட்டிகள் மற்றும் தங்க பேஸ்ட்களை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் மதிப்பு ரூ.2.5 கோடி இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, விமான நிலைய ஒப்பந்த ஊழியரை வெளியில் இருக்கும் தங்க கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்தவரிடம் தங்கத்தை கொடுக்குமாறு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். அதன்படி, அவர் தங்கத்தை எடுத்துச் சென்று ஒருவரிடம் கொடுத்த போது, அங்கு மறைந்திருந்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அந்த நபரையும் கைது செய்தனர்.

