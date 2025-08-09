Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் வட மாநிலத்தவருக்கு ஏன் வாக்குரிமை தரக்கூடாது? ஜி.கே.வாசன் கேள்வி! - GK VASAN ON VOTERS ISSUE

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணிகளை சேர்க்கக்கூடிய கட்சி, பிரிக்கக்கூடிய கட்சி அல்ல என ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன்
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read

தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாட்டில் வடமாநில வாக்காளர்களை சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் அதை தேர்தல் ஆணையம் செய்யும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் டெல்டா மண்டல இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தலைமையில் இன்று (ஆக.9) நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜி.கே.வாசன் “இந்தியா தான் உலகிலேயே அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடு. சுமார் 140 கோடி மக்கள்தொகை கொண்ட இந்தியா பல்வேறு சிறப்பான வியூகங்களை வகுத்ததன் மூலமே கரோனோ காலத்திலும் கூட பொதுமக்கள் யாரும் கையேந்தவில்லை. இன்றும், 80 கோடி மக்களுக்கு இலவசமாக உணவு கொடுத்து வருகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, வங்காள தேசம், இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கும் உணவுப் பொருட்களை அனுப்பி அவர்களின் பசியை போக்கி வருகிறோம்" என்றார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வட மாநிலத்தவருக்கு தமிழகத்தில் வாக்காளர் உரிமை கொடுப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் "வட மாநிலத்தவரை தமிழகத்தில் வாக்காளர்களாக சேர்க்க ஜனநாயகத்தில் வாய்ப்பு இருந்தால், அவர்களை நீக்க முடியாது. அதற்கென்று சட்டம் இருக்கிறது. அதனை முறையாக கண்காணிக்க தேர்தல் ஆணையம் உள்ளது. உங்களுக்கு ஏன் இதில் சந்தேகம் வருகிறது? எனத் தெரியவில்லை. தோல்வி பயமா? அதனால் தான் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது குற்றம் சுமத்துகிறீர்களா?” எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்த போது டெண்டர் விடுவது தான் வேலை! அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் விமர்சனம்!

தொடர்ந்து, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி எத்தனை இடத்தில் போட்டியிடும் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தங்களது கூட்டணி மேலும் வலுப்பெறும் என நம்புகிறோம். அதற்கென நேரம், காலம் இருக்கிறது. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் எந்த கூட்டணியில் இருந்தாலும், எடுத்துக்காட்டான கட்சியாகவே இருந்து வருகிறது. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணிகளை சேர்க்கக்கூடிய கட்சி, பிரிக்கக்கூடிய கட்சி அல்ல" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “மத்தியில் மோடி தலைமையிலான அரசு வறுமை ஒழிப்பைக் குறைக்கும் நோக்கத்திலேயே செயல்பட்டு வருகிறது. அதனால்தான், பொருளாதாரம் வளர்ச்சியில் இந்தியா உலகிலேயே மூன்றாவது நாடாக உள்ளது. அதனை தமிழக அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால், தென் மாநிலங்களிலேயே தமிழகத்தில் தான் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மிக மோசமாக உள்ளது. அதிமுக அரசை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில், திமுக ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, பாலியல் என அதிகளவில் நடைபெற்று வருகிறது” என்றும் குற்றஞ்சாட்டினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாட்டில் வடமாநில வாக்காளர்களை சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் அதை தேர்தல் ஆணையம் செய்யும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் டெல்டா மண்டல இளைஞர் அணி நிர்வாகிகள் கூட்டம், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தலைமையில் இன்று (ஆக.9) நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜி.கே.வாசன் “இந்தியா தான் உலகிலேயே அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடு. சுமார் 140 கோடி மக்கள்தொகை கொண்ட இந்தியா பல்வேறு சிறப்பான வியூகங்களை வகுத்ததன் மூலமே கரோனோ காலத்திலும் கூட பொதுமக்கள் யாரும் கையேந்தவில்லை. இன்றும், 80 கோடி மக்களுக்கு இலவசமாக உணவு கொடுத்து வருகிறோம். அதுமட்டுமின்றி, வங்காள தேசம், இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கும் உணவுப் பொருட்களை அனுப்பி அவர்களின் பசியை போக்கி வருகிறோம்" என்றார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வட மாநிலத்தவருக்கு தமிழகத்தில் வாக்காளர் உரிமை கொடுப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் "வட மாநிலத்தவரை தமிழகத்தில் வாக்காளர்களாக சேர்க்க ஜனநாயகத்தில் வாய்ப்பு இருந்தால், அவர்களை நீக்க முடியாது. அதற்கென்று சட்டம் இருக்கிறது. அதனை முறையாக கண்காணிக்க தேர்தல் ஆணையம் உள்ளது. உங்களுக்கு ஏன் இதில் சந்தேகம் வருகிறது? எனத் தெரியவில்லை. தோல்வி பயமா? அதனால் தான் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது குற்றம் சுமத்துகிறீர்களா?” எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக இருந்த போது டெண்டர் விடுவது தான் வேலை! அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் விமர்சனம்!

தொடர்ந்து, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி எத்தனை இடத்தில் போட்டியிடும் என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தங்களது கூட்டணி மேலும் வலுப்பெறும் என நம்புகிறோம். அதற்கென நேரம், காலம் இருக்கிறது. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் எந்த கூட்டணியில் இருந்தாலும், எடுத்துக்காட்டான கட்சியாகவே இருந்து வருகிறது. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணிகளை சேர்க்கக்கூடிய கட்சி, பிரிக்கக்கூடிய கட்சி அல்ல" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “மத்தியில் மோடி தலைமையிலான அரசு வறுமை ஒழிப்பைக் குறைக்கும் நோக்கத்திலேயே செயல்பட்டு வருகிறது. அதனால்தான், பொருளாதாரம் வளர்ச்சியில் இந்தியா உலகிலேயே மூன்றாவது நாடாக உள்ளது. அதனை தமிழக அரசு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால், தென் மாநிலங்களிலேயே தமிழகத்தில் தான் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மிக மோசமாக உள்ளது. அதிமுக அரசை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில், திமுக ஆட்சியில் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, பாலியல் என அதிகளவில் நடைபெற்று வருகிறது” என்றும் குற்றஞ்சாட்டினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL NADU VOTERS ISSUEவடமாநில வாக்காளர்கள் சேர்ப்புஜி கே வாசன்TAMIL MAANILA CONGRESS GK VASANGK VASAN ON VOTERS ISSUE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.