கோயம்புத்தூர்: ஒரு பொய்யைத் தொடர்ந்து கூறினால் உண்மையாகிவிடுமா? தோல்வியை மூடி மறைப்பதற்காகவே, தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது குற்றம் சுமத்துவது போன்ற நாடகத்தை காங்கிரஸ் நடத்துகிறது என ஜி.கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை நீலாம்பூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் அரங்கில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, "தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் மூப்பனாரின் பிறந்த நாள் விழாவை விவசாய தினமாகக் கொண்டாட முடிவெடுத்து அதன் அடிப்படையில் விவசாய கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது" என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தியா உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு. இந்நாட்டில், ஜனநாயகத்தை எதிர்த்து செயல்படுகின்ற வகையில் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் உள்ளது. அதனைத்தான் காங்கிரஸ் கட்சி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
தேர்தல் ஆணையம் என்பது கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, ஒரு நல்ல அரசை மக்களே தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தும், நடுநிலையான ஆணையம். அந்த தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதே, காங்கிரஸ் கட்சியினர் தொடர்ந்து பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வருகின்றனர். ஒரு பொய்யைத் தொடர்ந்து கூறினால் உண்மையாகிவிடுமா?
இது, காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் பலவீனமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. தேர்தல் தோல்வியை அவர்கள் உறுதி செய்து கொள்கிறார்கள். அதனை மூடி மறைப்பதற்காகவே மிகப்பெரிய நாடகத்தை நடத்துகின்றனர். இது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. காங்கிரஸ் கட்சியினரின் இந்த செயல்பாடுகளை சாதாரண வாக்காளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை,” என்று கூறினார்.
அதிமுக-பாஜக முடிவே இறுதி முடிவு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய பொறுப்புகளுக்கு என்று ஒரு மரியாதை உள்ளது. அதனை மக்கள் மதிக்கும் வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில், முதலமைச்சரும் ஆளுநர் பற்றிப் பேசுவதை அதற்கு தகுந்தார் போல் வைத்துக் கொள்வார் என எண்ணுகிறேன். மேலும், தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி கூட்டணியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு எடுத்துக்காட்டு, எடப்பாடியின் வெற்றி சுற்றுப்பயணமே. அதிமுக பாஜக இணைந்து கூட்டணி சம்பந்தமாக எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள், மற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு இறுதி முடிவாக இருக்கும்.
அரசின் கடமை
தூய்மை பணியாளர்களின் போராட்டம் என்பது நியாயமான போராட்டம், மனிதாபிமானம் இல்லாமல் தூய்மை பணியாளர்களை இரவோடு இரவாக வெளியே தள்ளியது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று. தூய்மை பணியாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவது அரசின் கடமை,” என்றார்.
தவெக மாநாடு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “புதிய கட்சிகள் மாநாடு நடத்துவதற்கும், கட்சியை வலுப்படுத்துவதற்கும் ஜனநாயகத்தில் உரிமையுள்ளது. அதனைதான் அவர்கள் செய்ய தொடங்கியுள்ளார்கள். தமிழகத்தின் வெற்றி கூட்டணி என்றால், அதிமுக-பாஜக தான். அதன் நோக்கம் திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பது. எந்தெந்த கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வருவார்கள் என்பதை அதிமுக மற்றும் மத்திய பாஜக முடிவெடுக்கும். மேலும், தேர்தல் நெருங்கும்போது, கூட்டணிகள் இன்னும் விரிவடையும்,” என்று வாசன் பதிலளித்தார்.
