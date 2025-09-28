கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும்: ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தல்
தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களின் கூட்டத்திற்கு போதுமான பாதுகாப்பு வழங்குவதில்லை என்று ஜி.கே.வாசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
Published : September 28, 2025 at 4:08 PM IST
ஈரோடு: கரூரில் தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தின் போது நேரிட்ட கூட்டநெரிசல் மரணம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் ஈரோடு மாவட்டம் மரப்பாலத்தில் மருத்துவ ஆலோசனை முகாம் இன்று (செப்.28) நடைபெற்றது. கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசன், முகாமை திறந்து வைத்து உரையாற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜி.கே.வாசன், அவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
அப்போது கரூர் சம்பவம் குறித்து அவரிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த ஜி.கே. வாசன், “கரூர் அசம்பாவித சம்பவத்தை அடுத்து, கொங்கு மண்டல இளைஞரணி கூட்டத்தை ரத்து செய்துள்ளோம். ஆனால், ஏழை மக்களுக்கான மருத்துவ முகாம் என்பதால் மட்டுமே இந்த நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்யவில்லை.
கூட்ட நெரிசலில் 40 பேர் உயிரிழந்த துயர சம்பவம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களுக்கு தமாகா சார்பில் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும், சிகிச்சையில் உள்ள நபர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
கரூரில் நடந்த இந்த அசம்பாவித சம்பவம் எப்படி நடந்தது? எதனால் நடந்தது? என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கடமை, தமிழக அரசுக்கும், காவல்துறைக்கும் உள்ளது. குறிப்பாக, கூட்டம் நடைபெறும் போது மின்சாரம் தடைபட்டதாக கூறப்படுகிறது. மின்சாரம் தடைபட்டதா? அல்லது துண்டிக்கப்பட்டதா? என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. பொதுக் கூட்டத்திற்கு அரசு செய்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் என்ன? எந்த இடத்தில், எப்படி தவறு ஆரம்பித்தது என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக எழுந்துள்ளது.
மேலும், ஆளுங்கட்சி கூட்டத்தை தவிர்த்து, எதிர்க்கட்சி உள்ளிட்ட மற்ற கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கு அவர்கள் கேட்கும் இடத்தை காவல்துறை ஒதுக்குவது இல்லை. இந்த குற்றச்சாட்டில் அரசு தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
கரூர் சம்பவம் குறித்து முறையான விசாரணை மேற்கொள்ள ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா தலைமையில், ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நேர்மையான, நடுநிலையான விசாரணையாக இருக்க வேண்டும். மேலும், கரூர் அசம்பாவித சம்பவத்திற்கு சிபிஐ விசாரணை வேண்டும்” என ஜி.கே. வாசன் கோரிக்கை வைத்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பிரகாசமாக உள்ளதாகவும், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி யாரையும் குறிவைத்து அரசியல் செய்வதில்லை எனவும், கரூர் சென்று இறந்தவர்களின் உடல்களுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளதாகவும் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்தார்.