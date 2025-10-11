ETV Bharat / state

கரூர் துயரத்திற்கு யார் காரணம்? சிபிஐ விசாரணயில் உண்மை வெளிப்படும் - ஜி.கே.வாசன்

கிட்னி திருட்டு பொதுமக்கள் மத்தியில் மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏழை, எளிய, நடுத்தர மக்களின் மத்தியில் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கிட்னி திருட்டு சம்பவத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது சுகாதார துறையின் கடமை.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜி.கே.வாசன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜி.கே.வாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 11, 2025

சென்னை: கரூர் உயிரிழப்பு தொடர்பான உண்மைகளை சிபிஐ விசாரணை வெளிப்படுத்தும் என்று நம்புவதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஜி.கே.வாசன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வழக்கறிஞர் அணி சட்டமன்ற தேர்தல் ஆலோசனை கூட்டம் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜிகே வாசன் தலைமையில் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வழக்கறிஞர் கலந்துகொண்டு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர். முன்னதாக ஜி.கே.வாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது ஜி.கே.வாசன் கூறுகையில், ''வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் குரல் ஒலிக்கும். கரூர் சம்பவத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தொடர்பாக, உச்சநீதிமன்றம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது. கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக திமுக அரசும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் அரசியல் செய்வது சரியில்லை. தமிழக அரசு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை குழு அமைத்து அதன் பின்னர் நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு, சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கரூர் சம்பவம் விவகாரம் தொடர்பாக சி.பி.ஐ விசாரணை உண்மையை வெளிப்படுத்தும் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் நம்புகிறது" என்றார்.

மீனவர்கள் பிரச்சனை தொடர்பாக பேசிய அவர், "இலங்கை ராணுவம் தமிழக மீனவர்களை பிடிப்பதை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் ஒன்றிணைந்து ஆக்கப்பூர்வமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். நமது மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்குள் அச்சத்துடன் செல்லாமல் இருக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்" என்றார்.

கிட்னி திருட்டு புகார் குறித்து பேசிய அவர், "கிட்னி திருட்டு விவகாரம் பொதுமக்கள் மத்தியில் மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஏழை, எளிய நடுத்தர மக்களின் மத்தியில் இந்த விவகாரம் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கிட்னி திருட்டு சம்பவத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டியது அரசு மற்றும் சுகாதார துறையின் கடமை.

இருமல் மருந்து உயிரிழப்பு விவகாரம் தமிழகத்திற்கு தலைகுனிவு ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் டெங்கு அதிகரித்து விட்டது. உயிரிழப்பு அதிகரித்து வருவதால் சுகாதாரத்துறை தக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சட்டம் ஒழுங்கு தமிழகத்தில் மோசமான நிலையில் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.

கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, பாலியல் குற்றம், போதைப்பொருள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த முடியாத அரசாக இந்த அரசு செயல்படுகிறது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பெண்கள் குழந்தைகள் மீதான குற்றச்சம்பவங்கள் 50.71% அதிகரித்துள்ளது. இது தான் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனையா?

தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, நெல் கொள்முதல் நிலையம் முறையாக திறக்கப்பட வேண்டும். தீபாவளி பண்டிகை நாளையொட்டி தனியார் ஆம்னி பஸ்களின் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது. இதனை முறைப்படுத்தி உடனடியாக ஒழுங்குப்படுத்த வேண்டும்.

அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் முக்கிய அங்கமாக எங்கள் கட்சி செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியைப் போல ஒத்த கருத்து உடைய பல கட்சிகள் கூட்டணியில் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறார்கள். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தமிழ்நாட்டின் முதல் அணியாக மக்கள் மத்தியில் வலம் வருகிறது.

திமுகவின் எதிர்மறை வாக்குகள் எங்கள் அணிக்கு வரும் அளவுக்கு பிரகாசமான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளோம். ஜிஎஸ்டி குறைப்பு போன்ற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எங்களுக்கு வாக்கு வங்கியாக மாறியுள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் என்பது மக்கள் இடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது'' என்றார்.

