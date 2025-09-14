டிடிவி தினகரன் சண்டை மூட்டிவிட பார்க்கிறார்: ஜி.கே.வாசன் பரபரப்பு பேட்டி...
புதியதாக தொடங்கப்படும் கட்சிகளுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு உற்சாகம் இருப்பது வழக்கம்தான் அதுபோல் தான் தவெகவும் உற்சாகத்தில் உள்ளது என ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 14, 2025 at 8:35 PM IST
சென்னை: நயினார் நாகேந்திரனையும், அண்ணாமலையும் ஒப்பிட்டு பேசி டிடிவி தினகரன் பாஜகவுக்குள் சண்டை மூட்டிவிட பார்க்கிறார் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கூறியுள்ளார்.
ஆழ்வார்பேட்டையில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம் இன்று (செப்.14) நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் பங்கேற்றார். நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவரிடம் 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தல் குறித்து கேட்டதற்கு, “இந்த தேர்தலில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸின் குரல் சட்டமன்றத்தில் ஒலிக்க செய்வதற்கான அனைத்து வியூகங்களை வகுத்துள்ளோம். தமிழகத்தை நான்கு மண்டலங்களாகப் பிரித்து கூட்டங்கள் நடத்தவுள்ளோம்” என்றார்.
இன்று 14.09.2025, ஞாயிற்றுக்கிழமை, காலை, சென்னை, சி,.ஐ.டி காலனி, கவிக்கோ அரங்கத்தில் நடைபெறுகின்ற #தமாகா(மூ) மாநில பேச்சாளர்கள் பயிற்சி முகாமை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரை ஆற்றிய போது.— G.K.Vasan (@GK__Vasan) September 14, 2025
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்டத் தலைவர்கள், மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள், பேச்சாளர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். pic.twitter.com/AxB9GKkzgo
தொடர்ந்து பேச்சாளர் பயிற்சி முகாம் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழகம் முழுவதும் இருந்து 50 பேச்சாளர்களை இங்கு வரவைத்து அவர்களின் பேச்சுத் திறன்களை பார்த்து தேர்தல் பணியாற்ற வாய்ப்பு அளிக்க உள்ளோம். தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதற்காக அயராமல் உழைக்க தயாராக உள்ளோம். திமுக ஆட்சிக்கு முடிவுகட்ட வேண்டும்ன் என்பது தமிழக மக்களின் மனநிலையாக உள்ளது. அதனை புரிந்துகொண்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் நடந்து கொள்கிறோம்” என்றார்.
இதையடுத்து அவரிடம் கூட்டணியை ஒருங்கிணைப்பதில் நயினார் நாகேந்திரனை விட அண்ணாமலை சிறப்பாகச் செயல்பட்டார் என டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளது குறித்து கேட்டதற்கு, “தமிழகத்தில் பாஜக மிகப்பெரிய அளவிலான வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. ஒரு கட்சி வளரும் போது அந்த தலைவர்களுக்கு இடையே சண்டை மூட்டுவது என்பது பலருக்கு வழக்கமாகிவிட்டது. இதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அந்தந்த கட்சி தலைவர்கள் அந்தந்த கட்சியை வழி நடத்துவதில் அக்கறை காட்ட வேண்டும். வேறொரு கட்சிக்குள் இருக்கும் இரு தலைவர்களை ஒப்பிட்டு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: அறநிலையத்துறை நிதியில் திருமணம் நடத்துவதில் இபிஎஸ்-க்கு என்ன பிரச்சனை? உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி!
அவரிடம் நீங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருப்பது உறுதியா என கேட்டனர். அதற்கு அவர், “ஆம், எங்களது கூட்டணி கட்சிகள் குறித்து விரைவில் அறிவிப்போம்” என்றார். தொடர்ந்து செங்கோட்டையன் அமித்ஷாவை சந்தித்தது குறித்த கேள்விக்கு, “அதிமுக கட்சியில் நிலவக்கூடிய சிறு சிறு பிரச்சனைகள் எல்லாம் தற்காலிகமானது. வரும் நாட்களில் அனைத்தும் சரியாகிவிடும். அனைவரும் ஒன்றிணைந்து தேர்தலை சந்திக்க கூடிய நிலை ஏற்படும் என நம்புகின்றோம்” என்றார்.
பின், அவரிடம் தவெக விஜய்யின் தேர்தல் பயணத்தின் போது கூடிய கூட்டம் குறித்து கேட்டதற்கு, “ஒவ்வொரு கட்சியும் புதிதாக ஆரம்பிக்கும்போது மிகப்பெரிய உற்சாகம் இருக்கும். இது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சிக்கும் பொருந்தும். ஆனால், அந்த கூட்டம் வாக்குகளாக மாறுவதில்தான் அரசியல் உள்ளது” என்றார்.