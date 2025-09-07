திமுகவை அகற்ற வேண்டும் என்ற கருத்துடைய கட்சிகள் ஒன்றிணைய ஜி.கே.வாசன் அழைப்பு!

Published : September 7, 2025 at 8:11 PM IST
சென்னை: திமுகவை அகற்ற வேண்டும் என்ற கருத்துடையவர்கள் ஒன்றிணைய வேண்டும் என தமிழக அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஜி.கே.வாசன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வருகிற 9-ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் மத்தியில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவரும், மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிடுகிறார்.
இந்தியா கூட்டணி சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிடுகிறார். இரண்டு தரப்பில் இருந்து வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவதால் வருகிற 9 ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இந்த வாக்குப்பதிவில் நாடாளுமன்ற எம்.பி.க்கள் வாக்களிப்பார்கள்.
தற்போதைய சூழலில், ஆளும் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு மக்களவையில் 293 மற்றும் மாநிலங்களவையில் 130 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர். எதிர்க்கட்சிகளின் ''இந்தியா கூட்டணிக்கு'' மக்களவையில் 234 மற்றும் மாநிலங்களவையில் 79 எம்.பி.க்கள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் (தமாகா) தலைவர் ஜி.கே.வாசன் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் ஜி.கே.வாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர்," தமிழன் என்ற முறையில், குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெல்ல வேண்டும். இந்தத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக டெல்லி செல்கிறேன். மனசாட்சி உள்ள அத்தனை பேரும் தமிழுக்கும், தமிழனுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் உயர்ந்த பதவியில் தமிழனை உட்கார வைத்து அழகு பார்க்கும் நிலையில் வாக்களிக்கக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு எம்.பி.க்கள் மனசாட்சிப்படி வாக்களித்து தமிழனுக்கும், தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும்," என்றார்.
மேலும், "மத்தியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி. தமிழகத்தில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி. தொடர்ந்து சில மாதங்களாக வெற்றி கூட்டணியாக மக்கள் மத்தியில் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது.
இந்த கூட்டணிக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில் திமுகவை ஆட்சி பீடத்தில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்ற கருத்துடைய கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து வலுசேர்க்க வேண்டும். சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 6 மாத காலம் தான் உள்ளது. ஏற்கெனவே முதலமைச்சர் சென்ற வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு இன்னும் வெள்ளை அறிக்கை இல்லை என்பது பல கட்சிகளின் கருத்து. 6 மாதங்களிலேயே சுற்றுப்பயணம் பயன் தருமா? என்பது கேள்விக்குறியே" என்று ஜி.கே.வாசன் கூறினார்.