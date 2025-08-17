ETV Bharat / state

அன்புமணி மீது வைக்கப்பட்ட 16 குற்றச்சாட்டுகள் என்னென்ன? - ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க ராமதாசுக்கு பரிந்துரை! - PMK SPECIAL GENERAL BODY MEETING

பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என 4,000 பேருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. கூட்டத்தில் ராமதாஸ் மகள் காந்திமதிக்கு அவருக்கு அருகிலேயே இருக்கை போடப்பட்டு அமர வைக்கப்பட்டார்.

பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்ட மேடை
பாமக சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்ட மேடை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 4:22 PM IST

விழுப்புரம்: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் விழுப்புரம்-புதுச்சேரி சாலையில் பட்டானூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மருத்துவர் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பாமக தலைவராக ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

மேலும், பொதுக்குழுவுக்கு கட்சி நிறுவனரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் பெற வேண்டும். பொதுக்குழுவுக்கு கட்சியின் நிறுவனருக்கும் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என்று பாமக கட்சி விதியில் திருத்தம் செய்தது உள்ளிட்ட 37 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

அதேபோல, வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கூட்டணி குறித்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கு அதிகாரம் வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, ஜி.கே.மணி பேசியதாவது:

பதாகை ஏந்தியபடி கலந்துகொண்ட தொண்டர்கள்
பதாகை ஏந்தியபடி கலந்துகொண்ட தொண்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
1. மைக்கை தூக்கிப்போட்டதுடன், பனையூர் அலுவலகத்துக்கு வரச்சொல்லி தொண்டர்களுக்கு கைப்பேசி எண் கொடுத்தது2. தைலாபுரத்தில் நடந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்திற்கு 100 மாவட்ட செயலாளர்களை வராமல் தடுத்தது3. சமூக ஊடகங்களில் ராமதாஸ் பற்றி அவதூறான, அருவருக்கத்தக்க, இழிவுப்படுத்தும் செய்திகளை வெளியிட்டது4. சமரச பேச்சுவார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் உதாசீனப்படுத்தியது5. ராமதாஸ் இருக்கைக்கு கீழ் ஒட்டுக்கேட்பு கருவி வைத்தது6. அனுமதி பெறாமல் பொதுக்குழுவில் தனி இருக்கை, துண்டு வைத்து, 'ராமதாஸுக்கு நல்ல புத்தி கிடைக்க' வேண்டியது7. அனுமதியை மீறி 'உரிமை மீட்க தலைமுறை காக்க' என்ற நடைபயண கபட நாடகம்8. ராமதாஸை சந்திக்க வருவோரிடம் பணமும், பதவியும் தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பனையூருக்கு கடத்தி செல்வது9. புகைப்படம், பெயர் விவகாரத்தில் ராமதாஸ் வலியுறுத்திய பின்னரும் கூட்டங்களில் தொடர்ந்து கொச்சைப்படுத்தி பேசி வருவது10. பசுமை தாயகம் அமைப்பை திட்டமிட்டு கைப்பற்றிக்கொண்டது11. ராமதாஸ் அனுமதி பெறாமல் பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டி அவருக்கே தனி இருக்கை வைத்து துண்டு அணிவித்தது12. பாமக தலைமை அலுவலகத்தை ராமதாஸுக்கு தெரியாமலேயே மாற்றியது13. ராமதாஸிடம் எதுவுமே பேசாமல் 40 முறை பேசியதாக பொதுவெளியில் சொன்னது14. ஜி.கே.மணி, அருள் ஆகியோர் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது கூட்டு பிரார்த்தனை செய்வதாக கேலி, கிண்டல் செய்தது15. ராமதாஸ் நீக்கியவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்த்தது செல்லாது16. மக்கள் தொலைக்காட்சியை அபகரித்தது

ஆகிய 16 குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் அன்புமணி மீது நடவடிக்கை எடுக்க பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கு 8 பேர் கொண்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது" என்று ஜி.கே.மணி கூறினார்.

முன்னதாக பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என 4,000 பேருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் ராமதாஸ் மகள் காந்திமதிக்கு ராமதாஸ் அருகிலேயே இருக்கை போடப்பட்டு அமர வைக்கப்பட்டார்.

இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பாமக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள், ''தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை; அய்யா முடிவே இறுதியானது” என்கிற பதாகையை ஏந்தியபடி கலந்துகொண்டனர்.

