விழுப்புரம்: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் விழுப்புரம்-புதுச்சேரி சாலையில் பட்டானூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மருத்துவர் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பாமக தலைவராக ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
மேலும், பொதுக்குழுவுக்கு கட்சி நிறுவனரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் பெற வேண்டும். பொதுக்குழுவுக்கு கட்சியின் நிறுவனருக்கும் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என்று பாமக கட்சி விதியில் திருத்தம் செய்தது உள்ளிட்ட 37 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
அதேபோல, வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கூட்டணி குறித்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கு அதிகாரம் வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து பொதுக்குழு கூட்டத்தில் அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, ஜி.கே.மணி பேசியதாவது:
ஆகிய 16 குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் அன்புமணி மீது நடவடிக்கை எடுக்க பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கு 8 பேர் கொண்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது" என்று ஜி.கே.மணி கூறினார்.
முன்னதாக பொதுக்குழு கூட்டத்துக்கு நிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என 4,000 பேருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் ராமதாஸ் மகள் காந்திமதிக்கு ராமதாஸ் அருகிலேயே இருக்கை போடப்பட்டு அமர வைக்கப்பட்டார்.
இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் பாமக தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள், ''தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை; அய்யா முடிவே இறுதியானது” என்கிற பதாகையை ஏந்தியபடி கலந்துகொண்டனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.