''தேனி இளைஞர் விழுப்புரத்தில் கொலை" - ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தாய், தந்தையுடன் சிக்கிய முன்னாள் காதலி! - VILUPPURAM MURDER

ஜோதிமணிக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த உமா என்பவருக்கும் பழக்கம் இருந்தது. உமாவுக்கு ஈஸ்வரன் என்பவருடன் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. திருமணத்திற்கு பின்னரும் ஜோதிமணி உமாவை தொந்தரவு செய்ததால் அவரை கொலை செய்ய தனது பெற்றோருடன் திட்டமிட்டுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட மாரியப்பன், பஞ்சவர்ணம், உமா
கைது செய்யப்பட்ட மாரியப்பன், பஞ்சவர்ணம், உமா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 19, 2025 at 5:19 PM IST

விழுப்புரம்: திருமணத்தை மீறிய உறவில் தொல்லை கொடுத்ததால் தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த இளைஞரை அதே பகுதியை சேர்ந்த முன்னாள் காதலி விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு அழைத்து வந்து பெற்றோருடன் சேர்ந்து, கொலை செய்தது ஒன்றரை ஆண்டுக்கு பிறகு வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தை அடுத்த பாதிரி கிராமத்தில் சென்னை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகே ஏரிக்கரை பகுதியில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி 30 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞர் ஒருவர், கயிற்றால் கழுத்து நெரிக்கப்பட்ட நிலையில் சடலமாக கிடந்தார்.

இது குறித்து தகவலறிந்து பிரம்மதேசம் காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து இறந்து கிடந்தவர் யார்? எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்? என்ற விவரங்கள் தெரியாத நிலையில், தனிப்படை அமைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

மேலும் இறந்தவரின் புகைப்படம், உடல் அடையாள விவரங்கள் சமூக வலைதளங்களிலும், நாளிதழ்களிலும் வெளியிடப்பட்டாலும் அவர் குறித்த விவரங்கள் எதுவும் போலீசாருக்கு கிடைக்கவில்லை.

ஆனாலும் மாவட்ட எஸ்பி சரவணன் உத்தரவின்பேரில் திண்டிவனம் டிஎஸ்பி பிரகாஷ் மேற்பார்வையில் பிரம்மதேசம் காவல் ஆய்வாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் உதவி ஆய்வாளர் சசிகுமார், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா்கள் அய்யப்பன், அருள் உள்ளிட்டோரைக் கொண்ட தனிப்படை போலீசார் அனைத்து மாவட்ட காவல்துறையினருடன் தொடர்பு கொண்டு இறந்தவரின் புகைப்படம் உள்ளிட்ட விவரங்களை அனுப்பி, விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

கொலைக்கு பயன்படுத்திய வாகனம்
கொலைக்கு பயன்படுத்திய வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காவல் துறையினரின் தொடர் முயற்சியின் பலனாக, ஏரிக்கரையில் இறந்து கிடந்தவர் தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரிய வந்ததை அடுத்து காவல் ஆய்வாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் போலீசார் தேனி மாவட்டத்துக்கு விரைந்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டபோது இறந்தவர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி வட்டம் எரிதிமக்காள்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணன் என்பவருடைய மகன் ஜோதிமணி (30) என்பது தெரிய வந்தது.

இது பற்றி போலீசார் கூறுகையில், ஜோதிமணிக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த உமா என்பவருக்கும் பழக்கம் இருந்து வந்தது. உமாவுக்கு ஈஸ்வரன் என்பவருடன் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. திருமணத்திற்கு பின்னரும் ஜோதிமணி தொடர்ந்து உமாவை தொந்தரவு செய்து வந்ததால் அவரை கொலை செய்ய உமா மற்றும் அவரது பெற்றோர் திட்டம் தீட்டியுள்ளனர்.

கொலை செய்யப்பட்ட ஜோதிமணி
கொலை செய்யப்பட்ட ஜோதிமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
அதன்படி கடந்த ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதி இரவு சரக்கு வாகனத்தில் ஜோதிமணியை விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தை அடுத்த பாதிரி கிராமத்தில் உள்ள ஏரிக்கரைக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். பிறகு அவருக்கு மது வாங்கிக் கொடுத்து குடிக்க வைத்துள்ளனர். ஜோதிமணி மயக்கம் அடைந்த நிலையில் அவருடைய கழுத்தை கயிற்றால் இறுக்கி கொலை செய்து விட்டு உடலை அங்கேயே போட்டுவிட்டு சென்றுள்ளனர் என்று தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து பிரம்மதேசம் காவல் துறையினர் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து உமா (25), அவரது தந்தை மாரியப்பன் (58) மற்றும் தாய் பஞ்சவர்ணம் (43) ஆகிய 3 பேரையும் கைது செய்தனர். மேலும் கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

