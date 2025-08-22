ETV Bharat / state

மீண்டும் பயங்கரம்: நெல்லை அருகே சிறுமியின் முகத்தில் கடித்துக் குதறிய தெரு நாய்! - NELLAI DOG BITE

தெருநாய் கடியால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

திருநெல்வேலி: வீட்டிற்கு முன்பு விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியை தெருநாய் ஒன்று முகத்தில் கடித்து குதறிய சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பீதியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் சிறுமிக்கு முழுமையான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள அயன் சிங்கம்பட்டி வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்த மகேஷ் என்பவரின் மகள் பிரித்திகாஸ்ரீ. இவர் அப்பகுதியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் 2ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று மாலை (ஆக.22,) பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பிய மாணவி ப்ரீத்திகா ஸ்ரீ வழக்கம் போல தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அங்கு சுற்றித்திரிந்த தெருநாய் ஒன்று, ப்ரீத்திகா ஸ்ரீயை தாக்கியது. குறிப்பாக, சிறுமியின் வாய், மூக்கு என முகத்தில் பயங்கரமாக கடித்துக் குதறியது. இதை கவனித்த அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக நாயை விரட்டினர். பின்னர், சிறுமியை மீட்டு அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.

தொடர்ந்து, சிறுமிக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, சிறுமிக்கு நாய் கடிக்கான ரேபிஸ் ஊசி போடப்பட்டு மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். இதுகுறித்து அம்பாசமுத்திரம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களிடம் கேட்டபோது, ''சிறுமி இங்கு அழைத்து வரப்பட்ட ஓரிரு நிமிடங்களில் அவருக்கு நாய்க்கடிக்கான ஊசி போடப்பட்டது. தற்போது மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் சிறுமிக்கு முழுமையான சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம். தேவைப்பட்டால் மேல் சிகிச்சைக்கு பரிந்துரைப்போம்'' என்று கூறினார்கள்.

ஏற்கெனவே தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் தெருநாய் கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. எனவே, தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்கினை விசாரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தெருநாய்களுக்கு சாலையில் உணவு வைக்கக்கூடாது என்றும், அதற்கான இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அங்கு மட்டுமே உணவு வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், தெருநாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்து மீண்டும் அதே தெருவில் விடலாம் என்றும் அவைகளை காப்பகங்களில் அடைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கிடையே, தமிழ்நாட்டில் தெருநாய் கடி சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே பதிவாகி வருவது மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சூழலில், நெல்லையில் தெருவில் விளையாடிக்கொண்டிருந்த சிறுமியை தெருநாய் ஒன்று முகத்தில் கடித்து குதறியுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

