சிறுமி கையில் கிடைத்த 4,000 ஆண்டுகள் பழமையான கல்! தொல்லியல் துறை ஆய்வு மேற்கொள்ள கோரிக்கை!!
இந்த பகுதியில் அரசு தொல்லியல் துறை ஆய்வு மேற்கொண்டால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழந்தமிழர்கள் இங்கு வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்களையும், அவர்களின் பழம்பெருமையையும் வெளிக்கொண்டு வரலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.
Published : October 11, 2025 at 7:34 PM IST
தேனி: ஆண்டிப்பட்டி அருகே மலையடிவார பகுதியில் 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கல்லை சிறுமி ஒருவர் கண்டெடுத்துள்ள சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட மயிலாடும்பாறை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மலைச்சாமி. இவர் விவசாயம் செய்து வருகிறார். இவருடைய மகள் வர்ஷா ஸ்ரீ நான்காம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். கிளியஞ்செட்டி மலையை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் வயல் வைத்திருக்கும் மலைச்சாமி, பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் தனது மகள் வர்ஷா ஸ்ரீயையும் அவ்வப்போது தன்னுடன் வயலுக்கு அழைத்துச் செல்வார்.
அதுபோல கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வர்ஷா ஸ்ரீ வயலில் அமர்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, மண்ணில் புதைந்த நிலையில் சற்று வித்தியாசமாக தெரிந்த கல் ஒன்றைப் பார்த்து தோண்டி எடுத்துள்ளார். அதனை தனது தந்தையிடம் காண்பித்தபோது, அது கூர்மையாக தீட்டப்பட்டதாகவும், வழுவழுப்பாகவும் இருக்கவே, பழங்கால கல்லாக இருக்கலாம் என சந்தேகமடைந்த மலைச்சாமி, அதனை உறுதிப்படுத்துவதற்காக கடமலைக்குண்டு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தமிழ் ஆசிரியரும், தொல்லியல் ஆர்வலருமான செல்வத்திடம் எடுத்துச்சென்று காண்பித்துள்ளார்.
அதனையடுத்து, அந்த பகுதிக்குச் சென்ற ஆசிரியர் செல்வம், மேலும் சில கற்களை கண்டெடுத்து அவற்றையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினார். இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “மலைகள் சூழ்ந்த வளமான இப்பகுதியில் பலமுறை ஆய்வு செய்து பல்வேறு கற்கால கருவிகளை கண்டெடுத்துள்ளோம். தற்போது மாணவி கண்டெடுத்த கல்லானது 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த பழங்கால மக்கள் ஆயுதமாக பயன்படுத்தியது. ஒரு முனை கூர்மையாகவும் மற்றொரு முனை அகலமாகவும் செய்யப்பட்டுள்ள இக்கல்லானது, 12 செ.மீ நீளம் 7 செ.மீ அகலம் கொண்டிருக்கிறது.
கோடாரி செய்தல், வேட்டையாடுதல், மரம் வெட்டுதல், தோண்டுதல் போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கு இந்த கற்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்தி இருக்கலாம்” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மயிலாடும்பாறை கிளியன்செட்டி மலையடிவார பகுதியில் நுன் கற்காலம், புதிய கற்காலம், பெருங் கற்காலம், வரலாற்றுக் காலம் என 4 வரலாற்று காலங்களில் தொடர்ச்சியாக வளமான பண்பாடு நிறைந்த மனித இனம் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கு கிடைக்கும் தொல்லியல் எச்சங்கள் காட்டுகின்றன.
அதற்கு சான்றாக விலங்குகளின் எலும்பிலான ஆயுதங்கள், கற்கால கருவிகள், பானை ஓடுகள், கல் பதுக்கைகள், இரும்புத் துகள்கள், முதுமக்கள் தாழி, குறியீடு கற்கள் உள்ளிட்ட தொல்லியல் எச்சங்கள் தொடர்ந்து கண்டெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பகுதியில் அரசு தொல்லியல் துறை ஆய்வு மேற்கொண்டால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழந்தமிழர்கள் இங்கு வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்களையும், அவர்களின் பழம்பெருமையையும் வெளிக்கொண்டு வரலாம்” என தெரிவித்தார்