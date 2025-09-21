தாய்லாந்து டூ சென்னை: வடமாநிலத்தவரிடம் இருந்து ரூ.12 கோடி உயர் ரக கஞ்சா பறிமுதல்
சுற்றுலா விசாவில் தாய்லாந்து சென்று சென்னை விமான நிலையம் வந்திறங்கிய வடமாநிலத்தவர் இருவரிடமிருந்து 12 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஹைட்ரோபோனிக் உயர் ரக கஞ்சாவை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : September 21, 2025 at 7:39 AM IST
சென்னை: தாய்லாந்தில் இருந்து விமானத்தில் சென்னைக்கு கடத்திக் கொண்டு வந்த பல கோடி மதிப்புடைய 12 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் உயர் ரக கஞ்சாவை சென்னை விமான நிலைய சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் குறிப்பிட்ட விமானங்களில் பெருமளவில் உயர்ரக கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு நேற்று ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில் விமான நிலைய ஏர் இன்டலிஜென்ட் அதிகாரிகள் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் விமான பயணிகள் அனைவரையும் தீவிரமாக கண்காணித்து சோதனை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த சோதனையின் ஒருபகுதியாக, தாய்லாந்தில் இருந்து தாய் ஏர்வேஸ் விமானம் மூலம் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்த பயணிகளிடம் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது அந்த விமானத்தில் வந்திறங்கிய வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆண் மற்றும் பெண் பயணி ஒருவரின் நடவடிக்கையில் சுங்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. அதன் பேரில் அவர்களிடம் விசாரித்தபோது அவர்கள் சுற்றுலா விசாவில் தாய்லாந்து சென்று வந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதையும் படிங்க: சென்னையில் திடீர் மேக வெடிப்பு: செய்வதறியாமல் வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள்!
மேலும் அவர்கள் இருவரும் விசாரணையின்போது முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளனர். இதையடுத்து இருவரையும் தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று முழுவதும் சோதனை செய்தபோது எந்த பொருளும் சிக்கவில்லை. அதனைத் தொடர்ந்து அவர்களின் உடமைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
அப்போது அவர்களின் ட்ராலி பையின் அடிப்பகுதியில் இருந்த சிறிய ரகசிய அறைக்குள் சில பிளாஸ்டிக் கவர்களில் ஏதோ மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர் அதனை எடுத்து ஆய்வு செய்தபோது அது ஹைட்ரோபோனிக் எனப்படும் உயர்ரக கஞ்சா என்பது தெரியவந்தது.
அதனையடுத்து இரண்டு பயணிகளிடமிருந்து சுமார் 12 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் உயர்ரக கஞ்சாவை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அதன் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் 10 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் எனவும் சுங்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
மேலும் பயணிகள் இருவரும் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு குருவியாக செயல்பட்டதும் தெரியவந்துள்ளது, இவர்களை போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய கும்பலின் முக்கிய புள்ளிகள் குறித்து சுங்கதுறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இரண்டு நபர்கள் மீதும் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டம், சுங்கச் சட்டம் ஆகிய சட்டப்பிரிவின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.