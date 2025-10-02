காந்தி ஜெயந்தி சிறப்பு வழிபாடு - காந்தியை தெய்வமாக வழிபடும் தேனி மாவட்ட கிராமத்தினர்!
காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, தேனி மாவட்டம் காமயகவுண்டன்பட்டியில் அமைந்துள்ள காந்தி ஆலயத்தில் சிறப்பு தீபாரதனை மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன.
தேனி: 156-வது காந்தி ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டம் காமயகவுண்டன்பட்டியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி ஆலயத்தில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு போராடிய மாமனிதர்களில் ஒருவர் மகாத்மா காந்தி. இவர் தேசத் தந்தை என அனைவராலும் அன்பாக அழைக்கப்படுகிறார். இவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஆண்டுதோறும் இவருடைய நினைவிடம் மற்றும் நினைவுச் சின்னங்கள் இருக்கும் இடங்களில் அரசியல் தலைவர்களும் பொதுமக்களும் அஞ்சலி செலுத்துவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், தேனி மாவட்டம் காமயகவுண்டன்பட்டியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி ஆலயத்தில் 156-வது காந்தி ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக பல்வேறு தலைவர்களின் முன்னிலையில் பல போராட்டங்கள் நடைபெற்றபோது, மகாத்மா காந்தி இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று அகிம்சையை வலியுறுத்தி, ‘கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம்’ என்ற பெயரில் மக்களை திரட்டி போராட்டங்களை நடத்தினார். அப்போது தமிழகத்திற்கும் வந்து சுதந்திரம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்.
அந்த வகையில், தமிழகத்தில் தேனி மாவட்டம் காமயகவுண்டன்பட்டியில் சுதந்திர போராட்ட பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார் காந்தி. இந்த பகுதியில் உருவான எழுச்சி காரணமாகவே இன்றும் இந்த கிராமத்தில் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகள் ஏராளமானோர் வசித்து வருகின்றனர். அதனாலேயே காந்தியடிகளின் மறைவுக்கு பிறகு, அவரது அஸ்தியை இங்குள்ள தியாகிகள் கொண்டுவந்து, காமயகவுண்டன்பட்டி கிராமத்தில் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். பின்னர் அதனை சுருளி அருவியில் கரைத்தனர்.
அதன் பிறகு, நாட்டுக்காக காந்தி செய்த தியாகத்தை போற்றும் வகையில், இந்த கிராமத்தில் காந்திக்கு ஒரு ஆலயம் கட்ட அக்கிராம மக்கள் முடிவு செய்தனர். அதன் விளைவாக, இங்கு சிறிய ஆலயம் ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டது. பின்னர் 1985 ஆம் ஆண்டு அதே இடத்தில் புதிய ஆலயத்தை கட்டி, அதை அப்போது ஜனாதிபதியாக இருந்த வெங்கட்ராமன் கையால் திறந்து வைத்தனர். அந்த ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளன்று சிறப்பு பூஜைகள் செய்து வழிபடுவதை அங்குள்ள மக்கள் வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
அந்த வகையில், இன்று அவருடைய 156 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் ஊரின் முக்கியஸ்தர்கள், தியாகிகளின் வாரிசுகள் என ஏராளமானோர் ஒன்று திரண்டு, காந்தி ஆலயத்தில் குத்துவிளக்கேற்றி, தீபாரதனை காண்பித்து அனைத்து சிறப்பு பூஜைகளையும் மேற்கொண்டு வழிபாடு செய்தனர்.