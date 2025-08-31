ETV Bharat / state

புதிய பொறுப்பு டிஜிபியாக வெங்கட்ராமன் நியமனம்! - TAMILNADU DGP VENKATRAMAN

சங்கர் ஜிவால் இன்று பணியில் இருந்து ஓய்வு பெறும் நிலையில், பொறுப்பு டிஜிபியாக வெங்கட்ராமன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை: தமிழ்நாடு காவல் துறையில் சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக இருந்த சங்கர் ஜிவால் இன்றுடன் (ஆக.31) ஓய்வு பெறும் நிலையில், தமிழ்நாட்டின் பொறுப்பு டிஜிபியாக வெங்கட்ராமன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நாகை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜி. வெங்கட்ராமன், 1994ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு பிரிவு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இளங்கலை பொருளாதாரம், முதுகலை பொது நிர்வாகம் முடித்த இவர், 1996 ஆம் ஆண்டு திருச்செந்தூரில் தனது பணியை தொடங்கினார்.

1996-இல் உதவி காவல் கண்காளிப்பாளராக (ஏஎஸ்பி) திருச்செந்தூரில் பணியாற்றினார். 1997-இல் கோவில்பட்டி, ராமநாதபுரம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றினார். 2001இல் சென்னை காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றினார். தொடர்ந்து 2008 ஆம் ஆண்டு டிஐஜியாக பதவி உயர்வு பெற்றார்.

