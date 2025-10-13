ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் ரூ.15,000 கோடி முதலீடு செய்யும் ஃபாக்ஸ்கான்: அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா தகவல்!

ஃபாக்ஸ்கான் இந்தியா நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகளான ராபர்ட் ஹூ உள்ளிட்ட குழுவினர் இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக ரூ.15 ஆயிரம் கோடி முதலீடு செய்வதற்கான உத்தரவாதத்தை அளித்தனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் ஃபாக்ஸ்கான் நிர்வாகிகள்
முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் ஃபாக்ஸ்கான் நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu Team)
Published : October 13, 2025 at 5:09 PM IST

சென்னை: ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் ரூ.15,000 கோடி அளவுக்கு புதிய முதலீடுகளை செய்யவுள்ளதாக தமிழ்நாடு தொழிற்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான அரசு அமைந்த பிறகு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் அதிக அக்கறை காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் டைடல் பூங்காக்கள் என இது தொடர்பாக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

குறிப்பாக ஜப்பான், தைவான் நாடுகளை சேர்ந்த எலெக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனங்களை தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்க வைக்கவும், மூதலீடுகளை ஈர்க்கவும் தமிழக அரசு தனிக் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. தைவான் சேர்ந்த ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தன்னுடைய ஐபோன் ஆலையை தமிழ்நாட்டின் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் நிறுவியுள்ளது.

இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக் கூடிய ஐபோன்கள் உலகம் முழுவதும் கொண்டு செல்லப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், அடுத்த கட்டமாக ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் ரூ.15,000 கோடி முதலீடு செய்ய இருக்கிறது. தமிழக தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிக்ப் பெரிய முதலீடு தமிழகம் வரவுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தித் துறைக்கு ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் புதிய முதலீடு திட்டம் ஒரு மிகப் பெரிய ஊக்கமளிக்கும்.

ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் ரூ.15,000 ஆயிரம் கோடி முதலீடு செய்ய உறுதி அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 14,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஃபாக்ஸ்கான் இந்தியா நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகளான ராபர்ட் ஹூ உள்ளிட்ட குழுவினர், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சந்தித்தனர். அப்போது தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக ரூ.15 ஆயிரம் கோடி முதலீடு செய்வதற்கான உத்தரவாதத்தை ஃபாக்ஸ்கான் இந்தியா நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் அளித்ததாகவும், அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா தனது எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஃபாக்ஸ்கான் நிறுவனத்தின் இந்த ரூ.15,000 கோடி புதிய முதலீடு, தமிழ்நாட்டை நாட்டின் முன்னணி எலெக்ட்ரானிக்ஸ் உற்பத்தி மையமாக மாற்றும் மிக முக்கிய நடவடிக்கையாக தொழிற் துறையினரால் பார்க்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

