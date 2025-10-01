கூலித்தொழிலாளி கொலையில் திடுக்கிடும் திருப்பம்; நண்பர்களே சிக்கிய பகீர் பின்னணி!
போதை தலைக்கேறியதில் நண்பர்களை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளார். இதனால் கோபம் அடைந்த அவர்கள் அருண்குமாரை சரமாரியாக அடித்துள்ளனர். இதில் எதிர்பாராத விதமாக, அவரது தொண்டையில் பட்டு உயிரிழந்துள்ளார்.
Published : October 1, 2025 at 11:08 PM IST
திருவள்ளூர்: கூலித்தொழிலாளி கொலையில் திடுக்கிடும் திருப்பமாக 4 நண்பர்களே அடித்துக் கொன்றதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அடுத்த தாமரைப்பாக்கம் அருகே புலியூர் கண்டிகை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அருண்குமார் (25). கூலித்தொழிலாளி. இவரது மனைவி தேவி. தம்பதிக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பதற்காக தேவி தனது மாமியார் வீட்டிற்கு சென்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது.
தனிமையில் இருந்த அருண்குமார் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது. மது அருந்தி விட்டு நண்பர்கள் அவரவர் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில், அருண்குமார் கடந்த 25 ஆம் தேதி காலை ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் சடலமாக கிடந்துள்ளார்.
இதை கண்ட ஊர் மக்கள் உடனடியாக வெங்கல் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். உடனே வெங்கல் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து அருண்குமாரின் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மேலும் தடயவியல் நிபுணர்கள் மோப்ப நாய் உதவியுடன் விரைந்து வந்து அருண்குமார் கொலை செய்யப்பட்டாரா? அல்லது தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இதுகுறித்து ஊத்துக்கோட்டை டிஎஸ்பி.ராஜா தலைமையில் வெங்கல் இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடேசன், எஸ்.ஐ முனிரத்தினம் மற்றும் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அதில் அருண்குமாரை நண்பர்களான திருநின்றவூர் ராமதாஸ்புரத்தை சேர்ந்த ஆனந்தன் என்ற ஆனந்த்பாபு (24), அஜித் (29), செவ்வாப்பேட்டை அயத்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்த அஜித்குமார் (30), நடுக்குத்தகையை சேர்ந்த சரண்ராஜ் ( 32) ஆகிய 4 பேர் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அவர்களை கைது செய்து கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டபோது திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியானது. இதுபற்றி கொலையாளிகள் வாக்குமூலம் அளித்ததாக போலீஸ் தரப்பில் கூறும்போது, ''அருண்குமாருக்கு அடிக்கடி கோபம் வரும். இந்நிலையில் சம்பவத்தன்று நண்பர்கள் அனைவரும் புலியூர் கண்டிகையின் ஊருக்கு ஒதுக்குபுறமான இடத்திற்கு சென்று மது அருந்தினர்.
அப்போது அருண்குமாருக்கு போதை தலைக்கேறியதில் மற்றவர்களை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளார். இதில் கோபம் அடைந்த அவர்கள் அருண்குமாரை அடித்துள்ளனர். இதில் எதிர்பாராத விதமாக அருண்குமாரின் தொண்டையில் பட்டு உயிரிழந்துள்ளார். இதை பார்த்து பயந்து போன 4 பேரும் தப்பி ஓடிவிட்டனர்.'' என்று போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரையும் திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி போலீசார் புழல் சிறையில் அடைத்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.