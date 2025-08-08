வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி தாலுகா பொன்னை அடுத்த S.N.பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் வெங்கடரமணன் (48). அதேப் பகுதி மேல்நிலை நீர்த்தக்க தொட்டியின் ஒப்பந்த பராமரிப்பாளர். இவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை என்பதால் தனியாக வசித்து வந்தார்.
இவருக்கு சொந்தமாக, 5 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. கடந்த 4 ஆம் தேதி அதிகாலை விவசாய நிலத்தில் இருந்த வெங்கடரமணனை மர்ம நபர்கள் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர். இதில் படுகாயம் அடைந்த வெங்கடரமணனை ராணிப்பேட்டை தனியார் மருத்துவமனையில் அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி வெங்கடரமணன் நேற்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து பொன்னை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும் பொன்னை இன்ஸ்பெக்டர், காட்பாடி இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் பிரம்மபுரம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகியோர் தலைமையில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டது. போலீஸ் விசாரணையில் வெங்கடரமணனின் பெரியப்பா மகனான திருப்பதியை சேர்ந்த சின்னப்பாரெட்டி (52) மற்றும் பொண்ணை அடுத்த P.N.பாளையத்தை சேர்ந்த சாந்தகுமார் (48) ஆகியோர் கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
போலீசார் அவர்களை கைது செய்து விசாரித்தபோது, பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல் வெளியானது. இந்த கொலை குறித்து போலீசார் தரப்பில் கூறும்போது, ''கொலை செய்யப்பட்ட வெங்கடரமணன், சின்னப்பா ரெட்டி இடையே, S.N. பாளையத்தில் உள்ள 15 சென்ட் நிலம் தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக பிரச்சனை இருந்து வந்துள்ளது.
வெங்கடரமணனுக்கு சொந்தமாக அதே கிராமத்தில் 5 ஏக்கர் நிலம் மற்றும் வீடு உள்ளது. இவருக்கு திருமணம் ஆகவில்லை என்பதால் இவரை கொலை செய்தால் அனைத்து சொத்துக்களையும் பங்காளி என்ற முறையில் அபகரிக்கலாம் என நோக்கத்துடன் அருகில் உள்ள P.N.பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்த கூலிப்படை தலைவன் சாந்தகுமாரை அணுகிய சின்னப்பாரெட்டி ''வெங்கடரமணனை தீர்த்து கட்டினால் நீ கேட்கும் பணம் கொடுக்கிறேன்" என கூறியுள்ளார்.
மேலும் முன் பணமாக ரூ.4 லட்சம் பணமும் கொடுத்துள்ளார். அதன்படி சாந்தகுமார் ஆந்திராவில் இருந்து கூலிப்படையைச் சேர்ந்தவர்களை அழைத்து வந்து, வெங்கட்ரமணனை கொலை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த மாதம் வெங்கட்ராமனனை கொலை செய்ய முயன்றபோது கூலிப்படையை சேர்ந்த ஒருவரை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்து காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க முயன்று உள்ளனர். உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட P.N. பாளையத்தை சேர்ந்த சாந்தகுமார் கூலிப்படை நபரை தப்பிக்க வைத்து காப்பாற்றியுள்ளார்.
இதன் பிறகு தான் கடந்த 4 ஆம் தேதி அதிகாலை வெங்கடரமணன் தனக்கு சொந்தமான நிலத்தில் உள்ள கொட்டகையில் உறங்கிக் கொண்டு இருந்தபோது கூலிப்படையை சேர்ந்தவர்கள் வந்து சரமாரியாக வெட்டிக்கொலை செய்துள்ளனர். இவ்வாறு தெரிய வந்ததாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் சாந்தகுமார் மற்றும் சின்னப்பா ரெட்டி ஆகியோரை அழைத்துக்கொண்டு ஆந்திரா மாநிலம் குண்டக்கல் பகுதிக்கு சென்று, நேற்று கூலிப்படையை சேர்ந்த புஷ்பா என்கிற பிரம்மையா (43) மற்றும் ராமையா என்ற ராமகிருஷ்ணன் (44) ஆகியோரை சுற்றிவளைத்தனர். அப்போது இருவரும் கத்தி உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களால் போலீசாரை தாக்க முயன்றனர். ஆனால் போலீசார் இரண்டு பேரையும் லாவகமாக மடக்கிப் பிடித்து கைது செய்தனர்.
பின்னர் இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து, ''கொலை செய்ய எவ்வளவு பணம் கை மாறியது?", ''எந்த முறையில் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது?", ''எவ்வாறு திட்டம் தீட்டப்பட்டது?", இதில் ''வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா?" என்பன உள்பட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே வெட்டிக்கொல்லப்பட்ட வெங்கடரமணன் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. சித்தப்பா மகனின் சொத்தை அபகரிப்பதற்காக பெரியப்பா மகனே கூலிப்படையை ஏவி, விவசாயியை வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
