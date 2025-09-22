மெத்தமெட்டமைன் போதைப்பொருள் வைத்திருந்த வழக்கில் திரைப்பட இயக்குநர் உட்பட 4 பேர் கைது!
மெத்தமெட்டமைன் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டு விவகாரத்தில் அடிக்கடி பலர் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
Published : September 22, 2025 at 8:52 PM IST
சென்னை: மெத்தமெட்டமைன் போதை பொருள் வைத்திருந்த வழக்கில் திரைப்பட இயக்குநர் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை போரூர் சுங்கச்சாவடி அருகே சிலர் போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுவதாக போதைப் பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. தகவலின்பேரில் வானகரம் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீஸ்சார் போரூர் சுங்கச்சாவடி அருகே கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அந்த பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமாக கையில் பையுடன் நின்று கொண்டிருந்த 3 பேரை தனிப்படை போலீசார் அழைத்து விசாரணை செய்தனர். விசாரணையின் போது அவர்கள் மூவரும் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்தனர். இதனால் சந்தேகம் வலுக்கவே, அவர்களுடைய உடமைகளை போலீசார் வாங்கி பரிசோதித்து பார்த்த போது, அதில் மெத்தம்பெட்டமைன் என்ற போதை பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மூவரையும் வானகரம் காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்திய போது அவர்கள் மூவரும் ஐயப்பன்தாங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த சரண்ராஜ் (வயது 36), போரூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரஷீத் ரெக்ஜின்மோன் (வயது 23), நூம்பல் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜமுனா குமார் (வயது 27) என்பது தெரிய வந்தது.
அவர்களிடமிருந்து சுமார் 13 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன், 150 கிராம் கஞ்சா, 2 செல்போன்கள், ஒரு இரு சக்கர வாகனம் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும் அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இவர்களுடன் சேர்ந்து போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் பயன்படுத்தும் நபர்கள் குறித்து விவரங்களும் போலீசாருக்கு கிடைக்கவே தொடர் தேடுதலில் ஈடுபட்டனர்.
அதில், ஆழ்வார் திருநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த பவன் குமார் (38), நெற்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆஷிக் பாஷா (வயது 30), ஆறுமுகம் (வயது 42), சென்னை வடபழனி ஆற்காடு சாலையைச் சேர்ந்த சினிமா இயக்குநர் மற்றும் நடிகருமான பிரபாகரன் (வயது 35) ஆகிய 4 பேரை மதுரவாயில் மேம்பாலம் அருகே வைத்து தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இவர்களிடமிருந்து மொத்தம் 5 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன், 12 போதை மாத்திரைகள், 2 செல்போன்கள் மற்றும் 1 சிறிய எடை இயந்திரம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் கைது செய்யப்பட்ட அனைவர் மீதும் விசாரணைக்கு பின் போதை பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
போதைப்பொருள் பயன்பாட்டு வழக்கில் நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் கிருஷ்ணா ஆகியோர் ஏற்கனவே சிக்கிய நிலையில், தற்போது இயக்குநரும் நடிகருமான பிரபாகரன் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை மாநகரில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க சென்னை காவல்துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், இது போன்று போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவோர் மற்றும் விற்பனை செய்வோர் அடிக்கடி சிக்கி வருகின்றனர்.