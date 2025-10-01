வேலூரில் பரபரப்பு அள்ளும் போதை மாத்திரை விவகாரம்.. மும்பையை சேர்ந்த பெண் உட்பட மேலும் 4 பேர் கைது!
கைது செய்யப்பட்ட பெண் உட்பட நான்கு பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டு வெவ்வேறு சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டனர்.
Published : October 1, 2025 at 10:52 PM IST
வேலூர்: போதை மாத்திரை விற்பனை விவகாரத்தில் ஏற்கெனவே 14 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மும்பையில் மேலும் 4 பேர் கைதாகியுள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி ரயில் நிலையம் அருகே கடந்த 26ஆம் தேதி போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்வதாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த போலீசார் போதை விற்பனை கும்பலை சுற்றி வளைத்து ஒரு பெண், சிறுவர் உட்பட 14 பேரை கைது செய்தனர்.
அவர்களிடமிருந்து முக்கிய தகவல்களைப் பெற்ற போலீசார், திகார் சிறையில் பணிபுரிந்து வந்த ஒரு சிறைக் காவலரையும் கைது செய்தனர். இவர்களிடம் மேற்கொண்ட தொடர் விசாரணையில், இந்த போதை மாத்திரை விற்பனையில் மும்பையில் சிலருக்கு தொடர்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, வேலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதிவாணன் உத்தரவின் பேரில், பிரம்மபுரம் காவல் ஆய்வாளர் ஏழுமலை, உதவி ஆய்வாளர்கள் மணிகண்டன் மற்றும் கார்த்திக் செல்வன் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்தக் குழுவினர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பைக்கு சென்று தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதில், மும்பையைச் சேர்ந்த நிகிதா ஹேமந்த் டோங்டி (26), கிரிஷ் டோங்டி (27), நிகில் ராஜேஷ் (34) மற்றும் சென்னை தரமணியைச் சேர்ந்த வினோத் குமார் (27) ஆகிய நால்வரும் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து 2,100 போதை மாத்திரைகள் மற்றும் 4 செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
|இதையும் படிங்க: அசம்பாவிதம் ஆயிடுச்சுன்னு பாதுகாவலர் சொல்லியும் விஜய் தொடர்ந்து பேசியது ஏன்? - செந்தில் பாலாஜி அடுக்கும் கேள்விகள்!
கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டனர். இதில் மூவரை வேலூர் ஆண்கள் மத்திய சிறையில் அடைத்து, நிகிதா ஹேமந்த் டோங்டி என்ற பெண்ணை வேலூர் பெண்கள் சிறையில் அடைத்தனர்.
இது தொடர்பாக வேலூர் மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் பழனி கூறுகையில், '' மத்திய அரசின் 'நாஷா முக்த் பாரத் அபியான்' திட்டத்தின் கீழ் போதை பொருட்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விசாரணை மற்றும் கைது நடவடிக்கைகள், வேலூர் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்கள் வரை சென்றுள்ளது. இத்தகைய போதை வலைப் பின்னல்களை முற்றிலுமாக அழித்து, இளைஞர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பணிகளில் காவல்துறையின் பங்கு தொடர்ந்து வலுப்பெறும். பொதுமக்களும் சந்தேகத்திற்குரிய நடவடிக்கைகள் குறித்து உடனடியாக போலீசாருக்கு தகவல் வழங்கி ஒத்துழைக்க வேண்டுகிறோம்.” என தெரிவித்துள்ளார்.