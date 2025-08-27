ETV Bharat / state

குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து ஆண்டுக்கு 25 ராக்கெட் வரை ஏவ திட்டம் - இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்! - THOOTHUKUDI ROCKET LAUNCH PAD

இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன், தூத்துக்குடி குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல்லை இன்று நாட்டினார்.

குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல்லை இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் இன்று நாட்டினார்
குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல்லை இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் இன்று நாட்டினார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 9:27 PM IST

2 Min Read

தூத்துக்குடி: குலசேகரப்பட்டினம், இந்திய வரைபடத்தில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது என்றும் இங்கிருந்து வருடத்துக்கு 25 ராக்கெட் வரை ஏவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது எனவும் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்தார்.

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோவுக்கு ஆந்திரா மாவட்டம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் மட்டுமே ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைந்துள்ளது. அங்குதான் இந்தியாவின் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் பல்வேறு உலக நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்பட்டுள்ளன.

பி.எஸ்.எல்.வி, ஜி.எஸ்.எல்.வி, போன்ற ராக்கெட்டுகளின் உதவியோடு பல செயற்கைக்கோள்கள் இங்கிருந்து விண்ணில் ஏவப்படுகின்றன.
தற்போது நாட்டின் இரண்டாவது ஏவுதளத்தை அமைக்கும் பணியில் இஸ்ரோ ஈடுபட்டிருக்கிறது. அதற்காக அவர்கள் தேர்வு செய்த இடம், தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள குலசேகரப்பட்டினம்.

குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க 2,233 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்து, கடந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்தத் திட்டத்துக்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார். இதற்கிடையில் கடந்த ஆறு மாத காலமாக ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க உள்ள இடத்தில் உள்கட்டமைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றைய தினம் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்தது. இதில் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் கலந்துகொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார்.

இதையும் படிங்க: தவெக மாநாட்டிற்கு சென்ற இளைஞர் திடீர் மாயம்: ஒரு வாரம் கழித்து சடலமாக மீட்பு!

அவருடன் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆல்பர்ட் ஜான் உள்பட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பேசுகையில், '' இந்திய விண்வெளி நாளில் இது மிக முக்கிய நாள். 33 கட்டுமானங்களுக்கான பணிகள் இங்கு நடைபெற்று வருகின்றன. மிக முக்கியமானதாக ராக்கெட் லாஞ்ச் செய்யப்படும் இடம் மற்றும் கட்டுமான பணிகள் இன்று 100 கோடி மதிப்பில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து ராக்கெட் ஏவப்படும். இதற்கான இடம் வழங்கிய தமிழ்நாடு அரசுக்கும், முதல்வருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன்.

ஸ்ரீஹரிகோட்டா பகுதியில் 2 ராக்கெட் தளங்கள் உள்ளன. மேலும், மூன்றாவதாக 4 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் அந்த பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு இங்கிருந்து ஏவப்பட உள்ள ராக்கெட் சிறிய அளவிலான ராக்கெட் என்று நினைக்க வேண்டாம். 500 கிலோ எடை கொண்ட ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும். தனியார் ராக்கெட்டுகளும் இங்கிருந்து ஏவப்படும். அடுத்த ஆண்டு டிசம்பருக்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடையும். குலசேகரப்பட்டினம் இந்திய வரைபடத்தில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. இங்கிருந்து வருடத்துக்கு 25 ராக்கெட் வரை ஏவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது'' என்றார்.

தூத்துக்குடி: குலசேகரப்பட்டினம், இந்திய வரைபடத்தில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது என்றும் இங்கிருந்து வருடத்துக்கு 25 ராக்கெட் வரை ஏவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது எனவும் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்தார்.

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோவுக்கு ஆந்திரா மாவட்டம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் மட்டுமே ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைந்துள்ளது. அங்குதான் இந்தியாவின் செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் பல்வேறு உலக நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்கள் ஏவப்பட்டுள்ளன.

பி.எஸ்.எல்.வி, ஜி.எஸ்.எல்.வி, போன்ற ராக்கெட்டுகளின் உதவியோடு பல செயற்கைக்கோள்கள் இங்கிருந்து விண்ணில் ஏவப்படுகின்றன.
தற்போது நாட்டின் இரண்டாவது ஏவுதளத்தை அமைக்கும் பணியில் இஸ்ரோ ஈடுபட்டிருக்கிறது. அதற்காக அவர்கள் தேர்வு செய்த இடம், தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள குலசேகரப்பட்டினம்.

குலசேகரப்பட்டினத்தில் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க 2,233 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்து, கடந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்தத் திட்டத்துக்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார். இதற்கிடையில் கடந்த ஆறு மாத காலமாக ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைக்க உள்ள இடத்தில் உள்கட்டமைப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்றைய தினம் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்தது. இதில் இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் கலந்துகொண்டு அடிக்கல் நாட்டினார்.

இதையும் படிங்க: தவெக மாநாட்டிற்கு சென்ற இளைஞர் திடீர் மாயம்: ஒரு வாரம் கழித்து சடலமாக மீட்பு!

அவருடன் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆல்பர்ட் ஜான் உள்பட அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

தொடர்ந்து இஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன் பேசுகையில், '' இந்திய விண்வெளி நாளில் இது மிக முக்கிய நாள். 33 கட்டுமானங்களுக்கான பணிகள் இங்கு நடைபெற்று வருகின்றன. மிக முக்கியமானதாக ராக்கெட் லாஞ்ச் செய்யப்படும் இடம் மற்றும் கட்டுமான பணிகள் இன்று 100 கோடி மதிப்பில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் குலசேகரப்பட்டினத்தில் இருந்து ராக்கெட் ஏவப்படும். இதற்கான இடம் வழங்கிய தமிழ்நாடு அரசுக்கும், முதல்வருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன்.

ஸ்ரீஹரிகோட்டா பகுதியில் 2 ராக்கெட் தளங்கள் உள்ளன. மேலும், மூன்றாவதாக 4 ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் அந்த பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு இங்கிருந்து ஏவப்பட உள்ள ராக்கெட் சிறிய அளவிலான ராக்கெட் என்று நினைக்க வேண்டாம். 500 கிலோ எடை கொண்ட ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படும். தனியார் ராக்கெட்டுகளும் இங்கிருந்து ஏவப்படும். அடுத்த ஆண்டு டிசம்பருக்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடையும். குலசேகரப்பட்டினம் இந்திய வரைபடத்தில் முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. இங்கிருந்து வருடத்துக்கு 25 ராக்கெட் வரை ஏவ திட்டமிடப்பட்டுள்ளது'' என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KULASEKARAPATTINAMROCKET LAUNCH PADஇஸ்ரோ தலைவர் நாராயணன்குலசேகரப்பட்டினம்THOOTHUKUDI ROCKET LAUNCH PAD

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.