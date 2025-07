ETV Bharat / state

இந்து என்பது மதம் அல்ல அது ஒரு வாழ்வியல்: மாணவர்களிடம் உரையாற்றிய வெங்கய்யா நாயுடு! - VENKAIAH NAIDU IN CHENNAI

மாணவர்களிடம் உரையாற்றிய முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு ( X/@MVenkaiahNaidu )

சென்னை: இந்து என்பது ஒரு மதம் கிடையாது‌, அது ஒரு வாழ்வியல், நமது கலச்சாரம் என முன்னாள் குடியரசு துணைத்தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு கூறியுள்ளார். சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக கலையரங்கில் காசா கிராண்ட் இன்டர்நேஷனல் பள்ளி சார்பில் ஐநா சபைக்கான இந்திய சர்வதேச மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியில் வெங்கய்யா நாயுடு சிறப்புரை ஆற்றினார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், “தமிழ் மொழி மிகப்பழமையான மொழி மட்டுமல்ல; அற்புதமான மொழி. அனைவரும் உங்களது தாய் மொழியில் பேசுங்கள். தாய்மொழி என்பது கண் போன்றது. ஆங்கிலம் கண் கண்ணாடி போன்றது. வெளிநாட்டிற்கு சென்று பள்ளி, கல்லூரி படியுங்கள், சம்பாதியுங்கள். ஆனால் மீண்டும் தாய் நாட்டிற்கு வந்துவிடுங்கள். தற்போது குழந்தைகள் பெற்றோரை டாடி.. மம்மி என அழைக்கின்றனர். தாய்மொழியில் பேச குழந்தைக்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள். நான் இந்திய குடியரசுத் துணைத் தலைவராக இருந்தபோது, மாநிலங்களவையில் எம்.பிக்கள் 22 மொழிகளில் பேசுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்தியாவில் எந்த மாநிலங்களிலும் எந்த மொழியையும் மத்திய அரசு திணிக்கவில்லை‌. புதிய கல்வி கொள்கை, இந்தியாவை வளர்ச்சி பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். புதிய கல்வி கொள்கை திறம்பட உருவாக்கப்பட்டது. இதுதான் வளர்ந்து வரும் இந்தியாவுக்கு சரியானதாக இருக்கும். பிரதமர் மோடி தலைமையில் இந்தியா முன்னேறி வருகிறது. மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியா 4ஆம் இடத்தில் உள்ளது. இளைஞர்கள் அதிகம் இருக்கும் நாடாக இந்தியா உள்ளது. அதனால், நாட்டின் எதிர்காலம் இளைஞர்கள் கையில் உள்ளது” என்றார்.

