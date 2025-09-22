ETV Bharat / state

அண்ணாமலை - டிடிவி தினகரன் திடீர் சந்திப்பு; ஒற்றை கோரிக்கையால் 'கூட்டணியில் குழப்பம்'!

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மீண்டும் வருமாறு டிடிவி தினகரனுக்கு அண்ணாமலை அழைப்பு விடுத்ததாகவும், அதற்கு டிடிவி தினகரனோ எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க முடியாது என்று தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

டிடிவி தினகரன், அண்ணாமலை சந்தித்த படம்
டிடிவி தினகரன், அண்ணாமலை சந்தித்த படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரனை, தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை சந்தித்து பேசினார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. ஒருபுறம் ஆளும் திமுக, அதன் கூட்டணி கட்சிகளும், மறுபுறம் அதிமுக, பாஜக கூட்டணி கட்சிகளும் தேர்தல் பணியை முடுக்கி விட்டுள்ளன.

தேமுதிக, பாமக, தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியவை இன்னும் கூட்டணியை முடிவு செய்யாவிட்டாலும், தேர்தல் பணியை தொடங்கி விட்டன. இந்த சூழலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் திடீரென அறிவித்தார்.

ஓபிஎஸ் வெளியிட்ட அறிவிப்பு அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் திடீரென பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதாக அறிவித்தார்.

இது, பாஜகவுக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் கூட்டணியில் இருந்து விலகிய முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கோரிக்கை விடுத்து வந்தார்.

மேலும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய டிடிவி தினகரனை மீண்டும் இணைய வலியுறுத்துவேன் என அண்ணாமலை ஏற்கனவே அறிவித்து இருந்தார்.

இதற்கு டிடிவி தினகரன், "அண்ணாமலை என் நண்பர். அவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் என்னை சந்திக்கலாம். நான் அவருடன் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன்'' என்று கூறியிருந்தார்.

இந்த நிலையில் நேற்று மாலையில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் தினகரனை, தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார்.

பேச்சுவார்த்தையின்போது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மீண்டும் வருமாறு டிடிவி தினகரனுக்கு அண்ணாமலை அழைப்பு விடுத்ததாகவும், அதற்கு டிடிவி தினகரனோ எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க முடியாது என்றும் தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் அனைவரும் ஏற்கும் முதலமைச்சர் வேட்பாளரை அறிவித்தால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவோம் என்று திட்டவட்டமாக டிடிவி தினகரன் கூறியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தேர்தலுக்கு முன்பு பல்வேறு கூட்டணிகள் இடம் மாறலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவும் சூழலில் அண்ணாமலை-டிடிவி தினகரன் திடீர் சந்திப்பு தமிழக அரசியலில் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதே சமயம் அதிமுக தரப்பில் முதலமைச்சர் வேட்பாளரான எடப்பாடி பழனிசாமியை மாற்ற வாய்ப்பு இல்லாததால், டிடிவி தினகரன் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பில்லை என்றும் பரவலாக பேசப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: துரைமுருகன் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு! உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

இந்த பரபரப்புக்கு மத்தியில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திடீரென டெல்லி புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். அங்கு பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி நட்டா மற்றும் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரை சந்தித்து கூட்டணி குழப்பம் குறித்து ஆலோசிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER TAMIL NADU BJP PRESIDENTAMMK GENERAL SECRETARYஅண்ணாமலைடிடிவி தினகரன்ANNAMALAI MET TTV DHINAKARAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.