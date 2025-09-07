செங்கோட்டையனை இயக்குவது ''சசிகலா'' தான்! - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய் சுந்தரம் சாடல்!
கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு காலக்கெடு விதிப்பதற்கு செங்கோட்டையனுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய் சுந்தரம் கூறினார்.
Published : September 7, 2025 at 5:27 PM IST
தூத்துக்குடி: செங்கோட்டையனின் உடம்பில் ஓடுவது அதிமுக ரத்தம் என்று யார் சொன்னாரோ? அவர் தான் செங்கோட்டையனை இயக்குகிறார் என்று சசிகலாவை முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய் சுந்தரம் மறைமுகமாக சாடி பேசினார்.
தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் தளவாய் சுந்தரம், கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு காலக்கெடு விதிப்பதற்கு செங்கோட்டையனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணமானது அவரது சொந்த சுற்றுப்பயணம். அதனால் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த நிதியும் வந்த மாதிரி தெரியவில்லை. தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு மிக மோசமாக உள்ளது. கொலை, கொள்ளை நடந்து வருகிறது. கஞ்சா போதைப் பொருட்கள் குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.'' என குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், "செங்கோட்டையனின் கட்சி பதவி பறிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆவார். அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு தலைமையைத் தேர்ந்தெடுத்துவிட்டால், அந்த தலைமையின்கீழ் செயல்பட வேண்டும் ஆனால், செங்கோட்டையன் பொதுச் செயலாளருக்கு காலக்கெடு கொடுப்பதற்கு அதிகாரம் கிடையாது. கஷ்டப்பட்டு கட்சியை வளர்த்து கொண்டு செல்லும் சூழலில், அவரை தொந்தரவு செய்தால் மக்கள், தொண்டர்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக் கொள்வார்கள்? செங்கோட்டையன் உடம்பில் ஓடக்கூடிய ரத்தம் அதிமுக ரத்தம் என்று இன்னொருத்தர் (சசிகலா) கூறுகிறார். இந்த ரத்த கதையை கூறுபவர் தான் இதற்கு பின்னால் இருக்கிறார்.'' என்றார்.
அத்துடன், "அவர் (செங்கோட்டையன்) யாரை ஒன்றிணைக்க வேண்டும்? என்று கூறுகிறார். அவருடன் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள்? செங்கோட்டையன் டெல்லிக்கு சென்று திரும்பிய நிலையில், 10 நாள்கள் காலக்கெடு விதித்தால், ஒரு பொதுச் செயலாளர் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த சதிக்கு பின்னால், செங்கோட்டையனின் உடம்பில் ஓடுவது அதிமுக ரத்தம் என்று யார் சொன்னாரோ? அவர்தான் உள்ளார்," என்று சசிகலாவை தளவாய் சுந்தரம் மறைமுகமாக சாடினார்.
"ஓபிஎஸ் தனக்கு பதவி வேண்டாம், கட்சியில் சேர்த்துக்கொண்டாலே போதும் என்று கூறுகிறார். மேடைக்கு மேடை தனக்கு பதவி வேண்டாம் என்று கூறுகிறார். இப்படி சொல்லிக் கொண்டு, பிரதமர் மோடி தனக்கு துணை முதல்வர் பதவி கொடுத்தார்" என்று பொதுவெளியில் அவர் கூறலாமா? என்றும் தளவாய் சுந்தரம் கேள்வி எழுப்பினார்.