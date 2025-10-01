ETV Bharat / state

கரூர் உயிரிழப்பு ஏற்க முடியாத துயர சம்பவம்: செந்தில் பாலாஜி உருக்கம்!

எனது 29 வருட பொது வாழ்வில் இதுபோன்ற ஒரு துயர சம்பவத்தை நான் பார்த்ததில்லை என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர்: இனிவரும் காலங்களில் கரூரில் நடைபெற்றதை போன்று ஒரு துயர சம்பவம் நடைபெற கூடாது என முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் அளித்த பேட்டியில், "கரூரில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அனைவரையும் அதிர்ச்சிகுள்ளாக்கிய சம்பவம் நிச்சயம் நடைபெற்றிருக்க கூடாது. இனி வரப்போகிற நாட்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் எங்கும் நடைபெற கூடாது. கடந்த 3 நாட்களாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருகிறோம். எனது 29 வருட பொது வாழ்வில் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவத்தை நான் பார்த்ததில்லை. இது போன்ற துயரம் மீண்டும் எங்கும் நடைபெற கூடாது" என்றாா்.

