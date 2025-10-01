முதல்வர் ஸ்டாலின் மீதான விஜயின் குற்றச்சாட்டுக்கு செந்தில் பாலாஜியின் எதிர்வினை என்ன?
பல்வேறு மாவட்டங்களில் தவெக பரப்புரை மேற்கொண்ட நிலையில், கரூரில் மட்டும் ஏன் அசம்பாவிதம் நடைபெற்றது என தவெக தலைவர் விஜய் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
Published : October 1, 2025 at 11:03 AM IST
கோவை: கரூர் உயிரிழப்பு தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை கடுமையாக விமர்சித்திருந்த நிலையில் அதுதொடர்பாக கருத்து கூற முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மறுத்துள்ளார்.
கரூர் ரவுண்ட் டேபில் சார்பில் கரூர் மாவட்டம் சோமூர் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள், விமான பயண அனுபவத்திற்காக சென்னை செல்லவுள்ளனர். இதற்காக இன்று காலை கரூரில் இருந்து பேருந்து மூலம் 30 அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் மூன்று ஆசிரியர்கள் கோவை விமான நிலையம் அழைத்து வரப்பட்டனர். விமான நிலையம் வந்த மாணவர்களை திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இனிப்புகள் வழங்கி வரவேற்றார்.
பின்னர் மாணவர்களிடையே பேசிய அவர், "கல்வி என்பது மிக முக்கியமானது. அனைவரும் நன்றாக படிக்க வேண்டும். தற்போது தனியார் அமைப்பு மூலம் விமான பயண அனுபவத்தை பெற போகிறீர்கள், பத்திரமாக சென்று சென்னையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு வாருங்கள்.விமான பயணம் குறித்து உங்கள் குடும்பத்தினரிடமும், நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்" என தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து கரூர் சம்பவம் குறித்து தமிழக அரசு மீது தவெகவினர் குற்றம்சாட்டி வருவது குறித்த கேள்விக்கு, "மாணவர்கள் விமான பயண அனுபவத்திற்காக சொல்கின்றனர். அது நல்லபடியாக நடக்கட்டும். இன்னொரு நாள் பேசுகிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம், கரூர் சம்பவம் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சர் மீது பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டு சுமத்தி உள்ளாரே? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளிக்க மறுத்த செந்தில் பாலாஜி, இன்னொரு நாள் பேசுவதாக கூறிவிட்டு சென்றார்.
முன்னதாக, கரூரில் கடந்த சனிக்கிழமை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் என 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக இதுகுறித்து பேசாமல் மௌனம் காத்து வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று மாலை வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார்.
அதில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது ஏற்படாத பிரச்சனை, கரூரில் மட்டும் எப்படி ஏற்பட்டது? என்று கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பழிவாங்க வேண்டும் என்றால் என்னை பழி வாங்கி கொள்ளுங்கள், எனது தொண்டர்களை ஏதும் செய்ய வேண்டாம் என்றும் அவர் பகிரங்கமாக கூறியிருந்தார்.