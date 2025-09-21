அதிமுக கூட்டணிக்கு வரவில்லை என்றால் விஜய்யை திமுக முடித்துவிடும் - ராஜேந்திர பாலாஜி
திமுகவின் அனைத்து சதிகளையும் முறியடித்து எடப்பாடி பழனிசாமி துருவ நட்சத்திரமாக வானில் ஜொலிப்பார் என ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 21, 2025 at 8:42 PM IST
விருதுநகர்: தவெக அதிமுகவோடு கூட்டணிக்கு வரவில்லை என்றால் இந்த தேர்தலோடு விஜய்யை திமுக முடித்துவிடும் என்று முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் சௌந்தரபாண்டியனாரின் 133வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தனியார் மண்டபத்தில் நாடார் மகாஜன சங்கம், ராஜேஷ் நினைவு இரத்ததான குழு, சிவகாசி அரசு மருத்துவமனை ஆகியவை இணைந்து ரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இந்த முகாமில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், விருதுநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளருமான ராஜேந்திர பாலாஜி கலந்து கொண்டு முகாமை துவங்கி வைத்து ரத்த தானம் வழங்கியவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார்.
அதன்பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், திமுகவிற்கு, தவெகவிற்கும் இடையே 2வது இடத்திற்குத்தான் போட்டி இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வெற்றிபெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி அமைப்பது உறுதி என்று ஆணித்தரமாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “டிசம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு ஒரு அலை உருவாகி, எடப்பாடி பழனிசாமி பின்னால் மக்கள் திரள்வார்கள். தேர்தல் களத்தில் அதிமுகவை எதிர்க்கிற சக்தி யாருக்கும் கிடையாது. பிரச்சனை என்றால் அதிமுக தொண்டர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடும் போர்க்குணம் படைத்தவர்கள். தேர்தல் யுத்த களத்தில் வெற்றியை நோக்கி அதிமுக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டணிக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பாத யாத்திரை செல்லவுள்ளார். இது வரவேற்கத்தக்கது, திமுகவின் அனைத்து சதிகளையும் முறியடித்து எடப்பாடி பழனிசாமி துருவ நட்சத்திரமாக வானில் ஜொலிப்பார்” என்றார்.
ஓபிஎஸ், டிடிவி இணைப்பு குறித்து கேட்டதற்கு, எந்த முடிவாக இருந்தாலும் அதை கட்சியின் பொதுச்செயலாளர்தான் எடுப்பார் என்றார்.
விஜய் அரசியல் குறித்து கேட்டபோது, “விஜயகாந்த் தேமுதிக ஆரம்பித்தபோது மதுரையில் அவருக்கு மிகப்பெரிய கூட்டம் கூடியது. மேலும் அவருக்கு பக்குவப்பட்ட தொண்டர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் விஜய்க்கு அதுபோன்ற தொண்டர்கள் இதுவரை உருவாகவில்லை. அவருக்கு கூடுகிற கூட்டம் ஓட்டாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அஜித் வந்தால் விஜய்க்கு வரும் கூட்டத்தைவிட 2 மடங்கு அதிக கூட்டம் கூடும்.
ரஜினி ஏர்போர்ட்டில் வந்து நின்றாலே 5 லட்சம் பேர் கூடுவார்கள். இன்றும் அவருக்கு அந்த மாஸ் இருக்கிறது. விஜய் ‘தனித்து நின்று ஜெயிப்போம்’ என்று கூறுவது இந்த காலத்தில் மட்டுமல்ல; எந்த காலத்திலும் நிறைவேறாத ஆசை. அவர் முயற்சி எல்லாம் வீணாகும். விஜய் பாஸ் மார்க் வாங்கவேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டால் அதிமுகவோடு கூட்டணி வைக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் இந்த தேர்தலோடு அவரை திமுக முடித்துவிடும்.
எனவே விஜய் நன்றாக யோசித்து அதிமுக கூட்டணிக்கு வரவேண்டும். அவர் திமுகவை எதிர்ப்பது உண்மையாக இருந்தால் அதிமுக கூட்டணியைத்தான் தேடி வரவேண்டும். அதுதான் சரியான முடிவும்கூட. அவர் தனித்து நின்று களம் காண்பது திமுகவிற்குத்தான் வலுசேர்க்கும்” என்றார்.