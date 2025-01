ETV Bharat / state

'அந்த சார் யார் என்று தெரியும் போது திமுக ஆட்சியே ஆட்டம் காணும்' - முன்னாள் அமைச்சர்! - WHO IS THAT SIR ISSUE

கடம்பூர் ராஜூ செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு ( credit - ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : 2 hours ago | Updated : 1 hours ago

டெல்லியில் போராடாமல் தமிழ்நாட்டில் போராடி என்ன பயன்? அதிமுக போராட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி அளிக்காமல் நாங்கள் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டோம். ஆனால், திமுக போராட்டத்திற்கு காவல்துறை எப்படி அனுமதி அளித்தது? அண்ணா பல்கலைக்கழக விவகாரத்தை மறைக்க அரசு முயற்சி செய்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திக்கும்போது ஏன் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய திராணி, தெம்பு, தைரியம் இல்லை? ஆகவே, பாஜக திமுக இடையே தான் கள்ள உறவு உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை எதிர்ப்பது போல காட்டும் திமுக டெல்லியில் பிரதமர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களை பவ்யமாக சந்தித்து இணக்கமாக இருப்பது போல காட்டிக் கொள்கின்றனர். அண்ணா பல்கலைக்கழக விவகாரத்தில் 'யார் அந்த சார்? என்பது தெரியும் வரை பிரச்னை ஓயாது. 'யார் அந்த சார்? என்பது தெரியும் போது இந்த ஆட்சியே ஆட்டம் காணும் என்பதால் தான் திமுக ஆடிப் போய் உள்ளது'' என்றார்.

