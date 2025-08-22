ETV Bharat / state

"எல்லாராலும் எம்ஜிஆர் ஆகிவிட முடியாது” - விஜய் பேச்சுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலடி! - EX MINISTER JAYAKUMAR ABOUT VIJAY

தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர், அம்மா, அண்ணா பெயரை பயன்படுத்தாமல் யாராலும் அரசியல் செய்ய முடியாது. அதனால், வாக்குகளை பெறுவதற்காக விஜய் அவர்கள் பற்றி பேசி வருகிறார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 9:12 AM IST

சென்னை: அதிமுகவுக்கு வரும் ஓட்டுகளை பறிக்க நினைத்து தவெக தலைவர் விஜய், எம்ஜிஆர் குறித்து பேசி வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல.கணேசன் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். அவருக்கு பாஜக சார்பில் சென்னை சேப்பாக்கம் கலைவாணர் அரங்கில் வைத்து புகழஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பாஜக மூத்த தலைவர்கள் எச்.ராஜா, பொன். ராதாகிருஷ்ணன், ஹண்டே, மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநில தலைவர்கள் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், அண்ணாமலை, சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன், திமுக சார்பில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவரிடம் தவெக மாநாடு குறித்து கேட்டதற்கு, “ எல்லாராலும் எம்ஜிஆர் ஆகிவிட முடியாது. இந்த உலகத்தில் ஒரே எம்ஜிஆர், ஒரே பேரறிஞர் அண்ணா தான். அவர்களது படத்தை பயன்படுத்தி மாநாடு நடத்தலாம். ஆனால், அதை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்கள். இங்கு எம்ஜிஆர், அம்மா, அண்ணா பெயரை பயன்படுத்தாமல் யாராலும் அரசியல் செய்யமுடியாது.

அதனால், வாக்குகளை பெறுவதற்காக விஜய் இதுபோன்று பேசி வருகிறார். இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு ஓட்டு போட்ட யாராலும் வேறு ஒரு கட்சிக்கு வாக்களிக்க முடியாது. விஜய் எங்கள் தலைவர் எம்ஜிஆரை ஏற்றுக்கொண்டதில் மகிழ்ச்சி. ஆனால், அதிமுக ஓட்டு அதிமுகவுக்குத்தான்” என்றார்.

மறைந்த நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல.கணேசனுக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி
மறைந்த நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல.கணேசனுக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜனிடம் தவெக மாநாடு குறித்து கேட்டதற்கு, “ தவெக மாநாடு அரசியல் மாநாடு இல்லை. அது ஒரு நடிகரை காண வந்த கூட்டம். அவரது கொள்கை எதிரி பாஜக என்கிறார். ஆனால், முதலில் அவரது கொள்கை என்ன? என்பதிலேயே அவருக்கு தெளிவு இல்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் ஒரு திராவிட கட்சியுடன் பாஜக நேரடி கூட்டணியும், மற்றொரு திராவிட கட்சியுடன் மறைமுக கூட்டணியும் வைத்திருப்பதாக விஜய் கூறுவது குறித்து கேட்டதற்கு, “விஜய்க்கு அரசியல் புரிதல் இல்லை. விஜய் பேச்சில் முதிர்ச்சியற்ற தன்மை தெரிகிறது” என்றார்.

இதையடுத்து அவர் கச்சத்தீவு பற்றி பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு, “விஜய் கச்சத்தீவு பற்றிப் பேசினார். ஆனால், ஏன் காங்கிரஸ் கட்சி பற்றிப் பேசவில்லை. ஏதோ திரைப்படத்தில் வரும் வசனங்களை பேசினார். அதைக் கேட்டு ரசிகர்கள் கைதட்டினார்கள் அவ்வளவுதான்” என்றார்.

மேலும் பிரதமர் மோடி குறித்து விஜய் பேசியது பற்றிக் கேட்டதற்கு, பிரதமர் மோடி இல்லை என்றால் விஜய்க்கு கரோனா காலக்கட்டத்தில் தடுப்பூசி கூட கிடைத்திருக்காது. தாமரை இலையில் தண்ணீர் ஒட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் தாமரை தண்ணீரில் இருந்துதான் வளரும். அதுதான் இயற்கை” என்றார்.

