இந்திய ஆட்சியாளர்கள் அமெரிக்காவை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள்: கே.பாலகிருஷ்ணன் அதிரடி பேச்சு! - CUBE SOCIALIST ANNIVERSARY

பிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட உள்ளதால் நாடு முழுவதும் பொதுவுடமை கருத்துகளை பரப்ப வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னாள் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கோப்புப்படம்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முன்னாள் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 13, 2025 at 9:55 AM IST

சென்னை: இந்திய ஆட்சியாளர்கள் முதுகெலும்பு இல்லாதவர்களை போல அமெரிக்காவை பார்த்து பயப்படுவதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

'சோசலிச கியூபாவை பாதுகாப்போம்' 'ஏகாதிபத்திய சதிகளை முறியடிப்போம்' 'கியூபா ஒருமைப்பாட்டு விழா' மற்றும் 'பிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு தொடக்க விழா' நேற்று சென்னை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் நடைப்பெற்றது.

இந்த விழாவில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பொதுமக்களிடம் கியூபா ஒருமைப்பாட்டு குழு சார்பாகவும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ்நாடு மாநில குழு சார்பாகவும் திரட்டப்பட்ட ரூ.25 லட்சம் நிதியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கியூபா குடியரசின் இந்தியத் தூதர் யுவான் கார்லோஸிடம் வழங்கினார்.

தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் மாநில செயலாளரும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினருமான கே.பாலகிருஷ்ணன், “சோசியலிசம் என்னும் கொள்கையினால் அனைத்து மக்களுக்கும் இலவச கல்வி, மருத்துவம் கொடுத்த நாடு கியூபா. ஏறக்குறைய 200 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சோசியலிசத்தை நிலைநிறுத்த தொடர்ந்து கியூபா பல போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளது.

இந்திய ஆட்சியாளர்கள் பயப்படுகிறார்கள்

ஆனால், அமெரிக்கா இந்தியாவை எதிர்க்கும்போது இந்திய ஆட்சியாளர்கள் பயந்து போகிறார்கள். முதுகெலும்பு இல்லாதவர்களைபோல நடந்து கொள்கிறார்கள். தமிழகத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி இருந்தபோது கியூபா குறித்து ஆதரவு கரம் நீட்டும் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொள்வார். கடந்து 2006 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கருணாநிதி பிடல் காஸ்ட்ரோ மற்றும் கியூபா குறித்து எழுதினார். அவை கியூபாவில் மொழிப்பெயர்ப்பக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

ரூ.25 லட்சம் நிதியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கியுபா குடியரசின் இந்தியத் தூதர் யுவான் கார்லோஸிடம் வழங்கினார்
ரூ.25 லட்சம் நிதியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கியுபா குடியரசின் இந்தியத் தூதர் யுவான் கார்லோஸிடம் வழங்கினார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மோடி ஏன் மறுக்கவில்லை

தொடர்ந்து, பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (சிபிஐ) மாநில செயலாளர் முத்தரசன், “ரஷ்யாவில் இருந்து எண்ணெய் இறக்குமதி செய்தால் அதிக வரி விதிப்போம் என்று மற்ற நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா சொல்லி வருகிறது. இது நியாயமான அணுகுமுறையா? இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே வந்த சண்டையை அமெரிக்கதான் தடுத்து நிறுத்தியது என பலமுறை கூறிவரும் அதிபர் ட்ரம்பிடம், ’அப்படி இல்லை’ என இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏன் மறுப்பு தெரிவிக்க தயங்குகிறார்?

உலகத்திலே மிக சிறந்த தலைவர்கள் என்றால் பிடல் காஸ்ட்ரோவும், சேகுவரா தான். பிடல் காஸ்ட்ரோவை கொல்வதற்காக அமெரிக்க நாடு பலமுறை முயற்சி செய்தது. ஆனால், முடியவில்லை. உலகம் முற்போக்கான திசையை நோக்கி தான் செல்லும். அப்போது சோசியலிசத்தை தவிர உலகத்தில் வேறு எதுவும் இருக்காது” என்றார்.

அமெரிக்கா அடாவடி காட்டுகிறது

இதையடுத்து பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம், “நாளை முதல் ஒரு ஆண்டு முழுவதும் பிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. நாடு முழுவதும் பொதுவுடமை கருத்துகளை பரப்புவோம்.

இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பொருட்களுக்கு 50 சதவீதம் வரி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியா பொருட்களை வாங்கியதற்காக அதிபர் ட்ரம்ப் வரி போட்டிருக்கிறார். அமெரிக்கா தனது அடாவடித்தனத்தை காட்டுகிறது. இந்தியாவின் பலம் தெரிந்தும் நம்மை நெருக்கடிக்குள் தள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள். அப்போது கியூபா போன்ற சிறிய நாடுகளின் நிலை குறித்து யோசித்துப் பாருங்கள்” என்றார்.

