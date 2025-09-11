ETV Bharat / state

தமிழகத்தின் கல்வி வளர்ச்சியில் சுயமரியாதை, திராவிட இயக்கத்தின் பங்கு அதிகம்! முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பெருமிதம்

நமது சமூகத்தில் தீண்டாமை இன்றும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இருந்துகொண்டுதான் உள்ளது. அதனை கடந்து வந்து பேசும் நிலைக்காவது நாம் வளர்ந்துள்ளோம் என முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் கூறினார்.

முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன்
முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 8:08 PM IST

சென்னை: கல்வியை தொடர்ந்து முன்னெடுத்ததில் சுயமரியாதை இயக்கமும், திராவிட இயக்கமும் மிக முக்கியமான பங்கை ஆற்றியதால், தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாக இருப்பதாக முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அண்ணா பொது வாழ்வியல் மையம் மற்றும் திராவிட வரலாற்று ஆய்வு மையம் இணைந்து 'நூற்றாண்டு சுயமரியாதை பெரியார் மற்றும் திராவிட இயக்கத்தின் மரபு' என்கிற தலைப்பில் கருத்தரங்கம் இன்றும், நாளையும் நடைபெறுகிறது.

இந்த கருத்தரங்கில் கலந்துக் கொள்வதற்கு முன்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிந்து சமவெளி ஆய்வாளரும், முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான பாலகிருஷ்ணன், "திராவிட இயக்கம் மற்றும் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முக்கிய பண்புகளான கல்வி பரவலாக்கம், பெண்ணுரிமை, சமத்துவம், பகிர்தல் அறம் போன்ற கூறுப்பாடுகள் தமிழர் சமூகத்தில் விதையாக தூவப்பட்டுள்ளது.'' என்றார்.

மேலும், '' சுயமரியாதை இயக்கம் சமூகத்தில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அது சமத்துவம் நோக்கிய நகர்வாகவும் இருந்துள்ளது. இதில், உச்சக்கட்டத்தை அடைந்துவிட்டோம் என்று கூற முடியாது. இன்னும் நாம் சாதிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கின்றன.'' என தெரிவித்தார்.

முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

'தீண்டாமை இருந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது'

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நமது சமூகத்தில் தீண்டாமை இன்றும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இருந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது. அதனை கடந்து வந்து பேசும் நிலைக்காவது நாம் வளர்ந்துள்ளோம். இந்தியாவிலேயே பெண்கள் கல்வியில் பரவலாக்கம் அதிகம் இருப்பது தமிழ்நாட்டில் தான். தமிழ்நாட்டில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்து 18 வயது முதல் 22 வயதிற்குள் கல்லூரிக்கு செல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது. இந்தியா 2035ல் சாதிக்க நினைப்பதை நாம் எப்போதோ சாதித்துவிட்டோம். பெண்கள் அதிகம் படிக்கிறதும் தமிழ்நாட்டில் தான். பெண்களுக்கான சொத்துரிமையை வழங்கிய முதல் மாநிலம், பொது நூலக சட்டத்தை இயற்றிய முதல் மாநிலம், தேவதாசி முறையை ஒழித்ததும் தமிழ்நாட்டில் தான்.

பள்ளிக்கூடங்களில் உணவு வழங்கி வருவதை நிறைய பேர் கேலி செய்கின்றனர். சத்துணவு வழங்கும் முறை முதலில் நீதிக்கட்சியில் ஆரம்பித்து எம்ஜிஆர் ஆட்சியில் தொடர்ந்தது. தற்போது காலை உணவு திட்டம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழர்களின் வேர்

"சாப்பிடுவதற்கும், படிப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? தட்டை தூக்கிக் கொண்டு வருவார்கள்'' என கிண்டலாக பேசினர் ஆனால், அப்படி கிடையாது. பகிர்தல் அறம், பசி, வறுமை ஒழிப்பு, படிப்பு எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை தொடக்கக் காலத்தில் இருந்தே கூறி வருகிறோம்," என்றார்.

மேலும், "கல்வியை தொடர்ந்து முன்னெடுத்ததில் சுயமரியாதை இயக்கமும், திராவிட இயக்கமும் மிக முக்கியமான பங்கை ஆற்றியுள்ளன. அதனால் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாக இருப்பதற்கு கல்வி காரணமாக இருக்கிறது. கீழடியில் பானை, பாறையில் கீறி இருப்பது, மதுரையில் எழுத்தானி கடை இருப்பது, எழுதுவது, படிப்பது, பேசுவது என்பதில் நமது வேர்கள் தொடங்குகின்றன. அதனை மீண்டும் சுயமரியாதை இயக்கம் வலியுறுத்த தொடங்கி உள்ளது.

'பெரியாரின் சிந்தனை'

திராவிட இயக்க வரலாற்றில் பெரியாரின் சிந்தனைகள் மிக முக்கியமானது. பெரியாரின் சிந்தனை திராவிட இயக்கம், தமிழ்நாடு, தென்னிந்தியா மட்டும் இல்லாமல் நாடு தழுவிய ஒன்றாகும். யார் எதை சொன்னாலும் அதனை உண்மையா? என தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். பெரியார் கொண்டு வந்த சிந்தனை மாற்றம், தமிழ் சமூகத்தில் மட்டுமில்லாமல் இந்தியா முழுக்க ஏற்படுத்தி உள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியாரின் படத்தை திறந்ததை குறியீடாக பார்க்க வேண்டும். குறியீடுகள் மிகவும் முக்கியமானது. பெரியார் புத்தகம் வெளியிடுவதற்கு தடை செய்யப்பட்ட இடங்களில் பெரியார் படம் திறப்பது என்பது குறியீடு" என்று பாலகிருஷ்ணன் கூறினார்.

