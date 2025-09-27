ETV Bharat / state

அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர் மீது குறை சொன்னால்... ஓபிஎஸ் சொன்ன அந்த வார்த்தை!

நடிகர் விஜய் என்னை பற்றியோ, தொண்டர்கள் உரிமை குழு பற்றியோ ஏதாவது பேசினால் அதுதொடர்பாக கருத்து கூற தயாராக இருப்பதாக ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ. பன்னீர்செல்வம்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓ. பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2025 at 5:46 PM IST

1 Min Read
சென்னை: அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர் மீது யாராவது குறை சொன்னால் அதற்கான பரிகாரத்தை அவர்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சென்னையில் இருந்து மதுரை செல்வதற்காக விமான நிலையம் வந்தார். அப்போது அவரை சூழ்ந்த செய்தியாளர்கள், தமிழக அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பினர்.

தவெக தலைவர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த ஓபிஎஸ், “நடிகர் விஜய் என்னை பற்றியோ, தொண்டர்கள் உரிமை குழு பற்றியோ ஏதாவது பேசினால், நான் கருத்து சொல்வேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து அண்ணா, பெரியார் குறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் முன்வைத்திருக்கும் கருத்துக்கள் குறித்த கேள்விக்கு, “அவர் பேசியதை நான் முழுமையாக பார்க்கவில்லை. அண்ணா மீதோ, எம்.ஜி.ஆர் மீதோ யாராவது குற்றச்சாட்டு வைத்தால் அதற்குரிய பரிகாரத்தை அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும்” என்று பதிலளித்தார்.

இதையும் படிங்க: திமுக - பாஜக இடையே கள்ளக் கூட்டணி... தவறு செய்தவர்களுக்கு தவெக ஆட்சியில் தண்டனை! விஜய் ஆவேசம்!

மேலும், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி தினகரனை பார்த்துவிட்டு வந்துள்ளீர்களே? என்று செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, "நான் எங்கு பார்த்தேன், யார் உங்களுக்கு சொன்னது; உங்களுக்கு மட்டும் ஏதோ புதுமையான தகவல்கள் கிடைக்கிறது" என்று கூறிவிட்டு ஓபிஎஸ் புறப்பட்டு சென்றார்.

