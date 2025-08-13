ETV Bharat / state

திமுகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. மைத்ரேயன்! - MAITREYAN JOINS DMK

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக மைத்ரேயன் மாறிய நிலையில், அதிமுகவில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டார்.

Published : August 13, 2025 at 12:30 PM IST

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மைத்ரேயன், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று திமுகவில் இணைந்தார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வரை சந்தித்த மைத்ரேயன், தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் துரைமுருகன், எ.வ.வேலு, கே.என்.நேரு உள்ளிட்ட மூத்த நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

சென்னையை சேர்ந்த பிரபல புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணரான மைத்ரேயன், கடந்த 1991இல் பாஜகவில் இணைந்தார். 1999 வரை பாஜகவில் பயணித்த அவர், ஜெயலலிதா முன்னிலையில் தன்னை அதிமுகவில் இணைத்துக்கொண்டார்.கடந்த 2002இல் அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவைக்கு எம்.பியாகவும் அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதைத்தொடர்ந்து, மூன்று முறை அதிமுக சார்பாக எம்.பி.யாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

இதனிடையே, ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக மைத்ரேயன் மாறிய நிலையில், அதிமுகவில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டார். அதைத்தொடர்ந்து, அவர் 2023இல் மீண்டும் பாஜகவில் இணைந்தார். இதனிடையே, கடந்த 2024இல் மீண்டும் அவர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் தன்னை அதிமுகவில் இணைத்துக்கொண்டார்.

மேலும், கடந்த சில மாதங்களாக இபிஎஸ் மீது அதிருப்தியில் இருந்து வந்த மைத்ரேயன், இன்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார். திமுகவில் மைத்ரேயன் இணைந்த நிலையில், அவரை அதிமுகவில் இருந்து நீக்கி இபிஎஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

