ஈரோடு: கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கு 10 நாட்கள் காலக்கெடு விதிப்பதாகவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பகிரங்கமாக எச்சரிச்சை விடுத்துள்ளார்.
அத்திக்கடவு - அவினாசி திட்டத்திற்காக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடத்தப்பட்ட பாராட்டு விழாவில் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் படங்கள் இடம்பெறாதது குறித்து அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் செங்கோட்டையன். அதுதான் எடப்பாடி - செங்கோட்டையனுக்கு இடையே நடந்த முதல் மோதல்.
அதன் பிறகு நடைபெற்ற சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில், எடப்பாடி பழனிசாமியை நேருக்கு நேர் சந்திப்பதை தவிர்த்து வந்தார். அதன் பிறகு, இபிஎஸ் அழைப்பு விடுத்திருந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் அவர் பங்கேற்கவில்லை.
இதனால் இபிஎஸுக்கும் செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்ட நிலையில், டெல்லிக்குச் சென்று பாஜக தலைவர்களையும் செங்கோட்டையன் நேரில் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பு பல வியூகங்களுக்கு வித்திட்டது.
இதனால் கட்சிக்குள்ளேயே முரண்பாடுகள் நிலவிய நிலையில், அதிமுகவில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், அதிமுக தொண்டர்களின் குரலாக பிரதிபலிப்பேன் என்றும், அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் விரைவில் பதில் கூறுகிறேன் என்று செங்கோட்டையன் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று, ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிபாளையத்தில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். செங்கோட்டையன் முக்கியமான முடிவை எடுத்திருப்பதாகவும், அதனை தொண்டர்களுக்கு அறிவிக்கப்போவதாகவும் சொல்லப்பட்ட நிலையில், கட்சி அலுவலகத்தின் முன்பு ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடினர்.
எம்.ஜி.ஆரால் நியமிக்கப்பட்டவன் நான்!
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் செங்கோட்டையன் பேசினார். அவர் கூறுகையில், “இது மிகவும் முக்கியமான நேரம். 1975ஆம் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் கோவையில் நடைபெற்றது. அப்போது அதிமுக பொருளாளராக எம்.ஜி.ஆர் என்னை நியமித்தார். 1977ஆம் ஆண்டு கோபிச்செட்டிபாளையத்தில் நான் போட்டியிட நினைத்தபோது, எம்.ஜி.ஆர் என்னை சத்தியமங்கலம் தொகுதியில் நிற்க சொன்னார். அது எனக்கு புதிய தொகுதி என்று நான் சொன்னதும், ‘என் பெயரை உச்சரி, வெற்றி பெற்றுவிடுவாய்’ என்று எம்.ஜி.ஆர் சொன்னார்.
கோவி. செழியன் போன்ற தலைவர்கள் கட்சியை விட்டு வெளியே சென்றபோது தமிழக மக்கள் மற்றும் தொண்டர்களின் நலன் கருதி எம்.ஜி.ஆரே அவர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று மீண்டும் கட்சியில் சேருமாறு வலியுறுத்தினார். இந்தியாவிலேயே ஆளுமைமிக்க சிறந்த முதலமைச்சர் என்ற பெருமையை சேர்த்தார் எம்.ஜி.ஆர்” என எம்.ஜி.ஆருக்கும் தனக்கும் இடையே இருக்கும் உறவை பற்றி பேசினார்.
கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள்
தொடர்ந்து, “எம்.ஜி.ஆருக்குப் பின் ஆன்மிகவாதிகளும், திராவிடவாதிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தலைமையாக ஜெயலலிதா விளங்கினார். ஏழை எளியவர்களுக்காகவும், தொண்டர்களுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டதுதான் அதிமுக இயக்கம். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் கட்சியில் பல்வேறு சோதனைகள் வந்தபோது, கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக சசிகலாவை ஒருமனதாக நியமித்தோம். அதன்பிறகு, மீண்டும் முதலமைச்சர் யார்? என்ற கேள்வி வந்தபோது, தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவரை (எடப்பாடி பழனிசாமி) சசிகலா முன்மொழிந்தார்.
எனக்கு 2 வாய்ப்புகள் கிடைத்தும், அதிமுக உடையக்கூடாது என்பதற்கான நான் பொறுமையாக இருந்தேன். அதிமுகவுக்காக அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி இருக்கிறேன். அரசியல் அனுபவமிக்கவர்களை வைத்துக்கொண்டுதான் ஜெயலலிதா செயலாற்றினார்.
ஒவ்வொரு முறை தேர்தல்களை சந்திக்கும்போதும், களத்தில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற முறையில், நத்தம் விஸ்வநாதன், எஸ்.பி வேலுமணி, தங்கமணி, அன்பழகன், சி.வி சண்முகம் மற்றும் நான் உட்பட அனைவரும் கழக பொதுச் செயலாளரை சந்தித்து, கழகம் தொய்வோடு இருக்கிறது என்றும், வெளியே சென்றவர்களை இணைக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினோம்.
10 நாள் காலக்கெடு
மேலும் 2024 தேர்தலின்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருந்தால், 30 இடங்கள் கிடைத்திருக்கும் என்று எடுத்துக்கூறினோம். இருப்பினும், கருத்து பரிமாற்றங்கள் நடைபெற்றாலும், எங்களுடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் அவர் (இபிஎஸ்) இல்லை.
ஆனால், வெளியே சென்றவர்களை அரவணைத்தால் மட்டும்தான் அதிமுகவால், வரும் தேர்தலில் வெற்றிபெற முடியும். அவர்களும் எந்த நிர்பந்தமும் இல்லாமல், தங்களை கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என்றும், மக்களுக்காக இணைந்து பணியாற்றலாம் என்றும் கூறுகிறார்கள். தொண்டர்களும் அதையேதான் நினைக்கிறார்கள். எங்களது கோரிக்கையை மறுத்தால், எங்களைப்போல மனநிலையில் உள்ள அனைவரும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைக்கும் பணியை நாங்கள் செய்வோம். அப்படி ஒன்றிணைந்தால்தான் அதிமுக வலுவாகும்.
'மறப்போம் மன்னிப்போம்' என்ற மனதுடன், பிரிந்தவர்களை இணைக்க வேண்டும். இதுதான் தொண்டர்களின் மனநிலையும்கூட. தேர்தல் நேரம் என்பதால் விரைந்து நல்ல முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். பிரிந்தவர்களை இணைக்க அதிமுக பொதுச்செயலாளருக்கு 10 நாட்கள் காலக்கெடு விதித்திருக்கிறேன்” என செங்கோட்டையன் கூறினார்.
இதனிடையே, தனது ஒட்டுமொத்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ற பெயரை ஒருமுறைகூட செங்கோட்டையன் உச்சரிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில், செங்கோட்டையனின் இந்த முடிவு குறித்து, “என் மனதின் குரலாக செங்கோட்டையன் பேசியுள்ளார். மனசாட்சியுடன் பேசிய செங்கோட்டையனுக்கு பக்கபலமாக இருப்போம்” என ஓபிஎஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.