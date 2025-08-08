Essay Contest 2025

''பிரேமலதா விஜயகாந்தை சந்தித்தது ஏன்?" - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பரபரப்பு தகவல்! - KC VEERAMANI

குடியாத்தம் தொகுதியில் தொடர்ந்து திமுகவை நம்பி ஏமாற்றம் அடைந்த மக்கள் இந்த முறை அதிமுகவை ஆதரிக்க உள்ளனர். எங்களின் தொண்டர்கள் மட்டும் இன்றி பொதுமக்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறார்கள்.

பிரேமலதா விஜயகாந்த், கே.சி.வீரமணி சந்திப்பு
பிரேமலதா விஜயகாந்த், கே.சி.வீரமணி சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 6:35 PM IST

வேலூர்: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில் தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டது.

இதன் ஒரு பகுதியாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ''மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்'' பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார். இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று மக்களை சந்திக்க இருக்கிறார்.

அதன்படி வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் சட்டமன்றத்தொகுதிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வர இருக்கிறார். இந்த சுற்றுப்பயணத்திற்காக பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே மண்டபம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாவட்ட செயலாளருமான கே.சி.வீரமணி நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

இதன் பிறகு கே.சி.வீரமணி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்து மக்கள் மத்தியில் நிலவும் அவலநிலை மற்றும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் குடியாத்தம் தொகுதியில் அதிமுகவின் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மீது பொதுமக்கள் நம்பிக்கை இழந்து மாற்றத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறார்கள்.

குடியாத்தம் தொகுதியில் தொடர்ந்து திமுகவை நம்பி ஏமாற்றம் அடைந்த மக்கள் இந்த முறை அதிமுகவை ஆதரிக்க உள்ளனர். எங்களின் தொண்டர்கள் மட்டும் இன்றி பொதுமக்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். இதன் பயனாக வரும் தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி மீண்டும் அமைவது உறுதி.

சமீபத்தில் தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதாவை திருப்பத்தூரில் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன். அந்த சந்திப்பு அதிமுக கட்சி நலனுக்காகவே நடந்தது. தேமுதிக எங்கள் கூட்டணியில் தொடர விரும்பினால் அதற்காக தயார் நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம்.

''குடியாத்தத்தை காப்போம் – தமிழகத்தை மீட்போம்” என்ற முழக்கத்துடன் அதிமுகவினர் எதிர் வருகிற சட்டப் பேரவை தேர்தலை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறார்கள். இதற்கான ஆய்வு பணிகளும், ஏற்பாடுகளும் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன." என்று கே.சி.வீரமணி கூறினார்.

