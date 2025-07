ETV Bharat / state

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்வர் ராஜா திமுகவில் இணைந்தார்! - ANWAR RAAJHAA JOINS DMK

திமுகவில் இணைந்த அன்வர் ராஜா ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 21, 2025 at 10:25 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 10:31 AM IST 1 Min Read

Last Updated : July 21, 2025 at 10:31 AM IST