விஜய்யை பாராட்டி பேசியது ஏன்? திமுகவில் இணைந்த மருது அழகுராஜ் விளக்கம்!

விஜயை பாராட்டினால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு வரும் என்பதற்காகத்தான் பாராட்டு தெரிவித்தேனே தவிர, தவெகவில் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக தான் எதையும் பேசவில்லை என மருது அழகுராஜ் விளக்கமளித்துள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மருது அழகுராஜ்
முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் மருது அழகுராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 11:29 AM IST

சென்னை: அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் நிர்வாகியான மருது அழகுராஜ் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

அதிமுகவின் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளரும், நமது எம்.ஜி.ஆர், நமது அம்மா பத்திரிக்கையின் முன்னாள் ஆசிரியருமான மருது அழகுராஜ் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.

அதிமுகவில் செய்தி தொடர்பாளராக பொறுப்பில் இருந்து வந்த மருது அழகுராஜ், அதிமுக பிளவுபட்டபோது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக போர் கொடித்தூக்கி ஓபிஎஸ்-க்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்தார். ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாக பல்வேறு விவாத நிகழ்ச்சிகளிலும், பொதுக்கூட்டங்களிலும் தொடர்ந்து பேசி வந்தார். இதனிடையே ஓபிஎஸ் மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக, கடந்த சில மாதங்களாக தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவாக தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் பேசி வந்தார்.

இந்த நிலையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை நேற்றிரவு சந்தித்து திமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, பெரிய கருப்பன் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மருது அழகுராஜ், "அதிமுகவை எடப்பாடி பழனிசாமி அபகரித்தார், தற்போது எடப்பாடியை பாஜக அபகரித்துள்ளது. இனியும் என் உழைப்பை வீணாக்க விரும்பவில்லை. அதிமுகவை பெற்றெடுத்த இயக்கம் திமுக. ஆகையால், திமுக தலைவரை தலைமை ஏற்று இன்று திமுகவில் இணைந்துள்ளேன். பல்வேறு காலகட்டங்களில் பெருந்தலைவர்கள் திராவிட இயக்கத்தை ஒன்று சேர்க்க முயற்சித்தனர். ஆனால் தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி புண்ணியத்தில் திராவிட இயக்கம் ஒன்றாக சேரும் சூழல் உருவாகி வருகிறது.

அந்த வகையில் திமுக இயக்கத்தை மேலும் மேலும் வளப்படுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி துணையாக உள்ளார். அதிமுகவில் உண்மையாக உழைத்த எங்களை போன்றவர்களை எடப்பாடியார் நல்ல உள்ளத்தோடு திமுகவிற்கு அனுப்பி வைத்து வருகிறார்" என்றார்.

தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "விஜயின் நல்ல விஷயத்தை மட்டுமே ஆதரித்தேன். தவெகவில் இணையும் நோக்கமும் எனக்கு எப்போதும் இருந்ததில்லை. விஜயை பாராட்டினால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு வரும் என்பதற்காகத்தான் அவ்வாறு செய்தேன். தவெகவில் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக விஜய்யை பாராட்டினேன் என்பது தவறான தகவல்" என்று மருது அழகுராஜ் பதிலளித்தார்.

