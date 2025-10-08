யானை தந்தத்தை சட்டவிரோதமாக விற்க முயன்ற 5 பேர் கைது; ஜமீன் வாரிசு தலைமறைவு
மதுரையில் சட்டவிரோதமாக யானைத் தந்தத்தை விற்பனை செய்ய முயன்ற 5 பேரை வனத் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மதுரை: யானைத் தந்தத்தை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்ய முயன்றது தொடர்பான வழக்கில் 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், போடி ஜமீன் குடும்ப வாரிசான வடமலை ராஜபாண்டியன் தலைமறைவாகியுள்ளார். அவரை வனத்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
விசாரணையில், தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் பகுதியில் போடி ஜமீன் வாரிசை சேர்ந்தவர் வடமலை ராஜபாண்டியன். இவர் தமக்கு சொந்தமான 1.6 மீட்டர் நீளமுள்ள 60 வயது மதிக்கத்தக்க யானையின் தந்தத்தை, மதுரை வளர் நகர் பகுதியில் வைத்து சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்ய முயல்வதாக, மதுரை வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.
தகவலின் பேரில், மாவட்ட வன அலுவலர் தலைமையிலான வனத் துறையினர் வளர்நகர் பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அங்கு யானை தந்தம் விற்பனைக்கு இடைத்தரகர்களாகச் செயல்பட்ட போடியை சேர்ந்த ரமேஷ், மணிகண்டன், சுதாகர், ரகுநாத், சுப்பிரமணி ஆகிய 5 பேரை வனத்துறையினர் சுற்றி வளைத்து பிடித்து அவர்களை கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து விற்பனைக்காக வைத்திருந்த யானைத் தந்தம், விற்பனைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட சொகுசு கார் மற்றும் 5 செல்ஃபோன்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், போடி ஜமீன் குடும்ப வாரிசான வடமலை ராஜபாண்டியன் என்பவர் மூலமாக, இந்த யானை தந்தம் விற்பனை செய்ய முயன்றதாக அவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்தனர். இதன் அடிப்படையில், வனத்துறையினர் வன விலங்குகள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரில் ஒருவரான மணிகண்டன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். மீதமுள்ள ரமேஷ், சுதாகர், ரகுநாத், சுப்பிரமணி ஆகிய நான்கு பேரையும், மதுரை மாவட்ட முதலாவது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். இதில், கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரையும் வரும் 17 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் சிறையிலடைக்க நீதிபதி ஆனந்த் உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, நூற்றாண்டு பழமையான யானை தந்தத்தை விற்பனை செய்ய முயன்ற வழக்கில், முக்கிய புள்ளியாக இருக்கும் போடி ஜமீன் குடும்ப வாரிசான வடமலை ராஜபாண்டியன் தலைமறைவாக உள்ளார். அவரை தேடும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும், இந்த யானைத் தந்தம் இவர்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது? வேறு யாருக்கும் இதில் தொடர்புள்ளதா? என்பது குறித்தும் வனத் துறையினர் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.