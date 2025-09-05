தொண்டாமுத்தூரில் காட்டு யானைகள் அட்டகாசம்... களமிறக்கப்பட்ட 2 கும்கி யானைகள்!

காட்டு யானைகள் அடர் வனப் பகுதிக்குள் விரட்டப்பட்டவுடன், மீண்டும் கும்கி யானைகள் டாப்ஸ்லிப் பகுதிக்கு கொண்டு வரப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
Published : September 5, 2025 at 10:53 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் அதிகளவில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் உள்ளதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் இருந்து வருகின்றனர். இதனால், ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் டாப்சிலிப்பில் இருந்து இரண்டு கும்கி யானைகள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.
கோவை மாவட்டம், ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், உலாந்தி வனச்சரகத்தில் டாப்ஸ்லிப் கோழிகமுத்தி யானைகள் வளர்ப்பு முகாம் உள்ளது. இங்கு 26 யானைகள் வனத்துறையினர் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் கலிம் கும்கி யானை கடந்த வருடம் ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து சின்னத்தம்பி மற்றும் அரிசி ராஜா, நரசிம்மன் உள்ளிட்ட கும்கி யானைகள் தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் பிற மாநிலங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவின் பேரில் வனத்துறை வாகனம் மூலம் காட்டு யானைகளை விரட்டவும், பிடிக்கவும் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
இந்த நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக கோவை மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் அதிகளவில் காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் உள்ளதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் இருந்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பனவர் உத்தரவின் பேரில், வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனைப்படி, டாப்சிலிப் பகுதியில் இருந்து நரசிம்மன், அரிசி ராஜா ஆகிய இரண்டு கும்கி யானைகள் வனத்துறை வாகனத்தின் மூலம் ஏற்றப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்புடன் கோவை கொண்டு செல்லப்பட்டன.
இது தொடர்பாக வனத்துறையினர் கூறுகையில், '' கோவை மாவட்டம், தொண்டாமுத்தூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் அதிக அளவில் உள்ளது. தற்போது இரண்டு கும்கி யானைகள் காட்டு யானைகளை விரட்ட வனத்துறை வாகனத்தின் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. காட்டு யானைகள் அடர் வனப் பகுதிக்குள் விரட்டப்பட்டவுடன், மீண்டும் டாப்ஸ்லிப் பகுதிக்கு கொண்டு வரப்படும்'' என தெரிவித்தனர்.