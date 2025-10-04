தமிழ்நாடு-கேரளா எல்லையில் காயத்துடன் மக்னா யானை முகாம்; பழங்களில் மருந்து வைத்து வனத்துறையினர் சிகிச்சை!

ETV Bharat / state

இந்த மக்னா யானை தற்போது நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் காணப்படுவதால் மருத்துவர்கள் அளிக்கக்கூடிய மருந்துகளை சாப்பிட்டு வருகிறது.

கேரளா எல்லையில் காயங்களுடன் இருந்த மக்னா யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 8:38 PM IST

கோயம்புத்தூர்: ஆனைகட்டி பகுதியில் உடலில் காயங்களுடன் பவானி ஆற்றில் நின்று வரும் மக்னா யானைக்கு பழங்கள் மூலம் மருந்துகள் வைத்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

கோவை மாவட்டம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவார பகுதியான ஆனைகட்டி தமிழக கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக கேரளா வனப்பகுதியில் இருந்து தமிழக வனப்பகுதிக்குள் யானைகள் இடப்பெயர்ச்சி நாள்தோறும் காணப்படும். தற்போது யானைகள் பவானி ஆற்றுப்பகுதி வழியாகவும், வனப்பகுதி வழியாகவும் தமிழக எல்லைக்குள் நுழைவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில் கடந்த ஒரு வார காலமாக உடலில் காயங்களுடன் மக்னா யானை ஒன்று கேரளா வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறி தமிழக வனப்பகுதியான கூடப்பட்டி என்ற மலைவாழ் கிராமத்திற்கு அருகே வந்துள்ளது. இதனை பார்த்த பெரியநாயக்கன்பாளையம் வனத்துறையினர் அந்த யானைக்கு பழங்கள் மூலம் மருந்துகள் வைத்து சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்தனர். ஆனால் அந்த யானை தமிழக வனப் பகுதிக்கும், கேரள வனப்பகுதிக்கும் மாறி மாறி சென்று வருவதால் சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று இரவு முதல் அந்த மக்னா யானை பவானி ஆற்றின் மையப்பகுதியில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. இதனை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் தமிழக வனத்துறைக்கும், கேரளா வனத்துறைக்கும் தகவல் அளித்தனர். இதனை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த இரு மாநில வனத்துறையினரும் அந்த யானையை கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட வன அலுவலர் ஜெயராஜ் கூறுகையில், "கடந்த ஒரு வார காலமாக இந்த யானை அந்தப் பகுதியில் சுற்றி வருகிறது. இரு யானைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்த யானை காயம் பட்டது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த யானைக்கு வாழை, பலா பழங்களில் மருந்து வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறை நடவடிக்கை எடுத்த நிலையில் சில நாட்கள் கேரளா வன பகுதிக்குள் சென்றுவிட்டது.

பின்னர், தற்போது இரு மாநில எல்லையில் இந்த யானை கடந்த இரண்டு நாட்களாக நின்று கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு பழங்கள் மூலமாக மருந்து வைத்து கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த யானை நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் காணப்படுவதால் மருத்துவர்கள் அளிக்கக்கூடிய மருந்தை சாப்பிட்டு வருகிறது. வனக் கால்நடை மருத்துவர் வெண்ணிலா தலைமையில் மருத்துவ குழுவினர் யானையை கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இது தவிர பெரியநாயக்கன்பாளையம் வனச் சரகத்தை சேர்ந்த பத்துக்கும் மேற்பட்ட வனப் பணியாளர்கள் யானையை கண்காணித்து வருகின்றனர். ஆற்றின் மையப்பகுதியில் யானை இருப்பதால் சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் நிலவுகிறது. எனினும் தண்ணீரில் இருந்து வெளியேறி வனப் பகுதிக்குள் இந்த யானை வந்தால் அதற்கு சிகிச்சை அளிக்க அனைத்து ஏற்படும் தயார் நிலையில் உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

