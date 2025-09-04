ETV Bharat / state

கன்னியாகுமரியில் களைகட்டும் ஓணம்: பூக்கள் விலை பல மடங்கு அதிகரிப்பு! - ONAM FESTIVAL FLOWER SALES INCREASE

ஓணம் பண்டிகைக்காக பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் கேரள வியாபாரிகள், மற்றும் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் இரவு நேர மலர் சந்தைக்கு வந்து பூக்களை வாங்கி சென்றனர்.

கன்னியாகுமரி தோவாளை மலர் சந்தை
கன்னியாகுமரி தோவாளை மலர் சந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 10:51 AM IST

1 Min Read

கன்னியாகுமரி: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரியில் அனைத்து வகையான பூக்களின் விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது; இந்நிலையில், தோவாளை மலர் சந்தைக்கு கேரளாவைச் சேரந்த வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் அதிகளவில் வந்து பூக்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

மலையாள மக்களின் வசந்த விழாவாக ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. ஆவணி மாதம் ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் தொடங்கி 10வது நாள் ஓணம் பண்டிகை வருகிறது. 10 நாட்கள் கொண்டாடப்படும் போதிலும், திருவோணத்தின் 5ஆம் தேதியான நாளைய தினம்தான் ஓணம் பண்டிகையின் முக்கியமான நாளாகும்.

பண்டைய காலத்தில் மலையாள தேசத்தை ஆண்ட மகாபலி சக்கரவர்த்தி எனும் அரசர், ஆவணி மாதம் திருவோண நட்சத்திர காலத்தில் நாட்டு மக்களை பார்ப்பதற்காக வலம் வருவார் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனை நினைவுகூரும் விதமாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருவோண நட்சத்திர மாதத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்தி அரசரை வரவேற்பதற்காக, மலையாள மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் அத்தப்பூ கோலம் இட்டு கொண்டாடுகிறார்கள்.

இந்நிலையில், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தென் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய மலர் சந்தையான கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் விதவிதமான பூக்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. நேற்று இங்கு சிறப்பு நள்ளிரவு சந்தை நடைபெற்றது. பெங்களூர், ஒசூர், சேலம், திண்டுக்கல், சத்தியமங்கலம், ராயப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் இருந்து பூக்கள் இங்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன. எனவே, பூக்களின் விலையும் வழக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தது.

கன்னியாகுமரி தோவாளை மலர் சந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், வெள்ளை கிரேந்தி - ரூ.60, சிவப்பு கிரேந்தி கிலோ - ரூ. 80, வாடாமல்லி கிலோ - ரூ. 350, சம்பங்கி பூ - ரூ.300, மஞ்சள் கிரேந்தி - ரூ.150 ரூபாய், கோழிப்பூ - ரூ. 60, வெள்ளை செவ்வந்தி - ரூ.200, மஞ்சள் செவ்வந்தி - ரூ.180, மெர்பில் ரோஜா - ரூ.170, ஸ்டெம்ப் ரோஸ் - ரூ.400், பன்னீர் ரோஜா ரூ.100, அரளிப்பூ - ரூ.250, நந்தியாவட்டை - ரூ. 300 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஓணம் பண்டிகைக்காக பூக்கள் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், கேரள வியாபாரிகள்பொது மக்கள் அதிக அளவில் இரவு நேர மலர் சந்தைக்கு வந்து பூக்களை வாங்கி செல்கின்றன. இதனால் தோவாளை பூ சந்தை களைகட்டி உள்ளது. பூக்களுக்கு நல்ல விலை கிடைப்பதால் வியாபாரிகளும், விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

கன்னியாகுமரி: ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரியில் அனைத்து வகையான பூக்களின் விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது; இந்நிலையில், தோவாளை மலர் சந்தைக்கு கேரளாவைச் சேரந்த வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் அதிகளவில் வந்து பூக்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

மலையாள மக்களின் வசந்த விழாவாக ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. ஆவணி மாதம் ஹஸ்தம் நட்சத்திரம் தொடங்கி 10வது நாள் ஓணம் பண்டிகை வருகிறது. 10 நாட்கள் கொண்டாடப்படும் போதிலும், திருவோணத்தின் 5ஆம் தேதியான நாளைய தினம்தான் ஓணம் பண்டிகையின் முக்கியமான நாளாகும்.

பண்டைய காலத்தில் மலையாள தேசத்தை ஆண்ட மகாபலி சக்கரவர்த்தி எனும் அரசர், ஆவணி மாதம் திருவோண நட்சத்திர காலத்தில் நாட்டு மக்களை பார்ப்பதற்காக வலம் வருவார் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனை நினைவுகூரும் விதமாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருவோண நட்சத்திர மாதத்தில் மகாபலி சக்கரவர்த்தி அரசரை வரவேற்பதற்காக, மலையாள மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் அத்தப்பூ கோலம் இட்டு கொண்டாடுகிறார்கள்.

இந்நிலையில், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தென் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய மலர் சந்தையான கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் விதவிதமான பூக்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. நேற்று இங்கு சிறப்பு நள்ளிரவு சந்தை நடைபெற்றது. பெங்களூர், ஒசூர், சேலம், திண்டுக்கல், சத்தியமங்கலம், ராயப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் இருந்து பூக்கள் இங்கு விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன. எனவே, பூக்களின் விலையும் வழக்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தது.

கன்னியாகுமரி தோவாளை மலர் சந்தை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், வெள்ளை கிரேந்தி - ரூ.60, சிவப்பு கிரேந்தி கிலோ - ரூ. 80, வாடாமல்லி கிலோ - ரூ. 350, சம்பங்கி பூ - ரூ.300, மஞ்சள் கிரேந்தி - ரூ.150 ரூபாய், கோழிப்பூ - ரூ. 60, வெள்ளை செவ்வந்தி - ரூ.200, மஞ்சள் செவ்வந்தி - ரூ.180, மெர்பில் ரோஜா - ரூ.170, ஸ்டெம்ப் ரோஸ் - ரூ.400், பன்னீர் ரோஜா ரூ.100, அரளிப்பூ - ரூ.250, நந்தியாவட்டை - ரூ. 300 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஓணம் பண்டிகைக்காக பூக்கள் தேவை அதிகரித்துள்ளதால், கேரள வியாபாரிகள்பொது மக்கள் அதிக அளவில் இரவு நேர மலர் சந்தைக்கு வந்து பூக்களை வாங்கி செல்கின்றன. இதனால் தோவாளை பூ சந்தை களைகட்டி உள்ளது. பூக்களுக்கு நல்ல விலை கிடைப்பதால் வியாபாரிகளும், விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM FESTIVALKUMARI THOVALAI FLOWER MARKETFLOWER SALES INCREASEதோவாளை மலர் சந்தைONAM FESTIVAL FLOWER SALES INCREASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.