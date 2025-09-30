தசரா திருவிழா, சரஸ்வதி பூஜை எதிரொலி; தூத்துக்குடி மலர் சந்தையில் பூக்கள் விலை கிடுகிடு உயர்வு!
பூக்களுக்கு நல்ல விலை கிடைத்ததால் பூ விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
Published : September 30, 2025 at 5:01 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசை முத்தாரம்மன் கோயில் திருவிழா மற்றும் சரஸ்வதி பூஜை பண்டிகையையொட்டி தூத்துக்குடி மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்து காணப்பட்டது. விலை உயர்வையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் மலர் சந்தைக்கு வந்து பூக்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிச்சென்றனர். நல்ல விலை கிடைத்ததால் மலர் விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குலசேகரன்பட்டினம் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் உடனுறை முத்தாரம்மன் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் தசரா திருவிழா கடந்த 23 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
விழாவையொட்டி கோயிலில் தினமும் காலை முதல் இரவு வரையிலும் சிறப்பு அபிஷேகம், அன்னதானம், சமய சொற்பொழிவு, பக்தி இன்னிசை, பரதநாட்டியம் உள்ளிட்டப் பல்வேறு கலைநிகழ்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தினமும் ஒவ்வொரு வாகனத்தில் அம்மன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறார். இதனால் திரும்பிய திசைகளில் எல்லாம் தசரா பக்தர்களாக தெரிகிறது.
நாளை மறுநாள் (அக்டோபர் 2) உலக புகழ் பெற்ற தசரா திருவிழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. முன்னதாக நாளை சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்பட உள்ளது. எனவே சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் தசரா திருவிழா ஆகியவற்றை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மலர் சந்தையில் பூக்களை வாங்க இன்று (அக்டோபர் 1) பொது மக்களின் கூட்டம் அலைமோதியது.
இதன் காரணமாக தூத்துக்குடி மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை சற்று கடுமையாக உயர்ந்து காணப்பட்டது. மல்லிகைப்பூ ஒரு கிலோ 1,000 ரூபாய் வரையும், பிச்சிப்பூ ஒரு கிலோ 1,200 ரூபாய் வரையும், அரளி பூ கிலோ 500 ரூபாய் வரையும், பட்டன் ரோஸ் கிலோ 400 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டது.
அதே போன்று சம்பங்கி கிலோ 300 ரூபாய் வரையிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஆனாலும் கடுமையான விலை உயர்வையும் பொருட்படுத்தாமல் மலர் சந்தைக்கு வருகை தந்த பொதுமக்கள் பூக்களை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் சென்றனர். இன்றைய நாளில் பூக்களுக்கு நல்ல விலை கிடைத்ததால் பூ விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.