மதுரை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, மதுரை மாட்டுத்தாவணி மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, 1 கிலோ மல்லி ரூ.1,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். இங்கு பாலமேடு, அலங்காநல்லூர், வாடிப்பட்டி, சத்திரப்பட்டி, உசிலம்பட்டி, பேரையூர், வலையங்குளம், சிலைமான், திருவாதவூர், வரிச்சியூர், மேலூர், கொட்டாம்பட்டி உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுவது வழக்கம்.
அதேபோன்று, அண்டை மாவட்டங்களான திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பூக்கள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றது. மதுரை மல்லியில் மணம், தன்மை, தரம் காரணமாக மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீட்டு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்னால், இங்கு விளையும் மல்லி பூ, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கும் மலேசியா, சிங்கப்பூர், துபாய் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளுக்கும் டன் கணக்கில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மதுரை மலர் சந்தையில், நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 5 லிருந்து 10 டன் வரை மல்லிகை பூக்கள் விற்பனையாகிறது. இந்நிலையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 27) விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இன்று (ஆகஸ்ட் 26) மதுரை மலர்ச்சந்தையில் பூக்களின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, மல்லிகை 1 கிலோ ரூ.1800 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், பிச்சி பூ ரூ.1000, முல்லை ரூ.800, செவ்வந்தி ரூ.300, சம்பங்கி ரூ.350, செண்டு மல்லி ரூ.150, கனகாம்பரம் ரூ.1000, ரோஸ் ரூ.250, பட்டன் ரோஸ் ரூ.200, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.300, கோழிக்கொண்டை ரூ.150, அரளி ரூ.400, மரிக்கொழுந்து ரூ.120, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.20க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில் “விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மல்லிகை பூவின் விலை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் கடந்த சில நாட்களாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால் பூக்களின் வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதனால், தற்போது இரண்டு டன் மல்லிகைப்பூ வரத்து மட்டுமே உள்ளது. நாளை மறுநாள் முகூர்த்தம் என்பதால் இதே விலை நிலவரம் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.