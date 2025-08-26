ETV Bharat / state

விநாயகர் சதுர்த்தி: மதுரையில் அதிரடியாக உயர்ந்த பூ விலை - 1 கிலோ எவ்வளவு தெரியுமா? - MADURAI FLOWER PRICE

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மதுரை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

மதுரை மலர் சந்தை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பூ
மதுரை மலர் சந்தை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பூ (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 2:41 PM IST

1 Min Read

மதுரை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, மதுரை மாட்டுத்தாவணி மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, 1 கிலோ மல்லி ரூ.1,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். இங்கு பாலமேடு, அலங்காநல்லூர், வாடிப்பட்டி, சத்திரப்பட்டி, உசிலம்பட்டி, பேரையூர், வலையங்குளம், சிலைமான், திருவாதவூர், வரிச்சியூர், மேலூர், கொட்டாம்பட்டி உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுவது வழக்கம்.

அதேபோன்று, அண்டை மாவட்டங்களான திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பூக்கள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றது. மதுரை மல்லியில் மணம், தன்மை, தரம் காரணமாக மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீட்டு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்னால், இங்கு விளையும் மல்லி பூ, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கும் மலேசியா, சிங்கப்பூர், துபாய் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளுக்கும் டன் கணக்கில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மதுரை மலர் சந்தையில், நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 5 லிருந்து 10 டன் வரை மல்லிகை பூக்கள் விற்பனையாகிறது. இந்நிலையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 27) விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இன்று (ஆகஸ்ட் 26) மதுரை மலர்ச்சந்தையில் பூக்களின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, மல்லிகை 1 கிலோ ரூ.1800 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஒரே நாளில் இப்படியா? ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை!

அதேபோல், பிச்சி பூ ரூ.1000, முல்லை ரூ.800, செவ்வந்தி ரூ.300, சம்பங்கி ரூ.350, செண்டு மல்லி ரூ.150, கனகாம்பரம் ரூ.1000, ரோஸ் ரூ.250, பட்டன் ரோஸ் ரூ.200, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.300, கோழிக்கொண்டை ரூ.150, அரளி ரூ.400, மரிக்கொழுந்து ரூ.120, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.20க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில் “விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மல்லிகை பூவின் விலை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் கடந்த சில நாட்களாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால் பூக்களின் வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதனால், தற்போது இரண்டு டன் மல்லிகைப்பூ வரத்து மட்டுமே உள்ளது. நாளை மறுநாள் முகூர்த்தம் என்பதால் இதே விலை நிலவரம் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.

மதுரை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு, மதுரை மாட்டுத்தாவணி மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, 1 கிலோ மல்லி ரூ.1,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ளது ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம். இங்கு பாலமேடு, அலங்காநல்லூர், வாடிப்பட்டி, சத்திரப்பட்டி, உசிலம்பட்டி, பேரையூர், வலையங்குளம், சிலைமான், திருவாதவூர், வரிச்சியூர், மேலூர், கொட்டாம்பட்டி உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்வேறு வகையான பூக்கள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுவது வழக்கம்.

அதேபோன்று, அண்டை மாவட்டங்களான திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பூக்கள் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றது. மதுரை மல்லியில் மணம், தன்மை, தரம் காரணமாக மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீட்டு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்னால், இங்கு விளையும் மல்லி பூ, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களுக்கும் மலேசியா, சிங்கப்பூர், துபாய் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளுக்கும் டன் கணக்கில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மதுரை மலர் சந்தையில், நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 5 லிருந்து 10 டன் வரை மல்லிகை பூக்கள் விற்பனையாகிறது. இந்நிலையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 27) விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இன்று (ஆகஸ்ட் 26) மதுரை மலர்ச்சந்தையில் பூக்களின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, மல்லிகை 1 கிலோ ரூ.1800 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஒரே நாளில் இப்படியா? ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்த தங்கம் விலை!

அதேபோல், பிச்சி பூ ரூ.1000, முல்லை ரூ.800, செவ்வந்தி ரூ.300, சம்பங்கி ரூ.350, செண்டு மல்லி ரூ.150, கனகாம்பரம் ரூ.1000, ரோஸ் ரூ.250, பட்டன் ரோஸ் ரூ.200, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.300, கோழிக்கொண்டை ரூ.150, அரளி ரூ.400, மரிக்கொழுந்து ரூ.120, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.20க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில் “விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மல்லிகை பூவின் விலை அதிகரித்துள்ளது. மேலும் கடந்த சில நாட்களாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால் பூக்களின் வரத்து வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதனால், தற்போது இரண்டு டன் மல்லிகைப்பூ வரத்து மட்டுமே உள்ளது. நாளை மறுநாள் முகூர்த்தம் என்பதால் இதே விலை நிலவரம் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

மதுரை மலர் சந்தைபூ விலைமதுரை மல்லிFLOWER PRICE INCREASEMADURAI FLOWER PRICE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “எங்களை தனியாக கூப்பிடுவார்கள்” - கணியான் கூத்து கலைஞர்கள் யார்? அவர்கள் சந்திக்கும் சிரமங்கள் என்னென்ன?

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.