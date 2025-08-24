வேலூர்: பொன்னை பெரிய ஏரி கரையில் ஏற்பட்ட உடைப்பு உடனடியாக சரி செய்யபட்டதால் வெள்ள அபாயம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பரவலான கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, பொன்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் (ஆக.22) இரவு பெய்த மழையால், பொன்னை பெரிய ஏரி முழுமையாக நிரம்பி உபரி நீர் கால்வாய் வழியாக வெளியேறியது.
ஆனால் அந்த கால்வாயில் பராமரிப்புப் பணி சரியாக நடைபெறாததால், தண்ணீர் நேரடியாக குடியிருப்புப்பகுதி மற்றும் வீடுகளுக்குள் புகுந்தது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். அதேபோல, பொன்னை அணைக்கட்டு பகுதியை ஒட்டி பாயும் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் மற்றும் வேர்க்கடலை நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தது.
இந்த நிலையில், நேற்று (ஆக.23) மாலை மீண்டும் கனமழை பெய்த தொடங்கியது. அப்போது, பொன்னை பெரிய ஏரியின் வலதுபுற கரையில் தண்ணீர் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள், உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பொதுப்பணித் துறையினர், நீர் வெளியேறிய பகுதியில் மணல் மூட்டைகள் அடுக்கியும், ஜேசிபி வாகனத்தின் உதவியுடனும் கரையை வலுப்படுத்தினர்.
பொதுப்பணித் துறையினரின் துரித நடவடிக்கையால் கரை உடைந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறும்பேது, "ஏரி கரையில் தண்ணீர் சுரந்து வெளியேறுவது எதிர்பாராதவிதமாக தென்பட்டது. கொஞ்சம் தாமதமாகியிருந்தால்கூட, கரை உடைந்து கிராமத்தையே மூழ்கடித்திருக்கும்.
இங்குள்ள பொன்னை உபரிநீர் கால்வாயில் பராமரிப்புப் பணி பலகாலமாக நடைபெறவில்லை. ஒவ்வொரு மழைக்கும் இதுபோன்ற அச்சம் உருவாகிறது. நிரந்தர தீர்வாக கால்வாயை சீரமைக்கும் பணியை அரசு விரைவில் செய்ய வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினர்.
|இதையும் படிங்க: வெள்ளத்தில் சிக்கி இரு சக்கர வாகனத்துடன் கவிழ்ந்த தம்பதி... துரிதமாக மீட்ட பொதுமக்கள்!
இதுகுறித்து பொதுப்பணித் துறையினர் கூறும்போது, "கனமழையால் ஏரியின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து, நீர் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் சரியான நேரத்தில் தகவல் அளித்ததால், வெள்ளப்பெருக்கு போன்ற அபாயங்கள் தவிர்க்கப்பட்டன. தற்போது, நிலைமை முழுவதும் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பொதுமக்கள் பயப்பட தேவையில்லை.
மேலும், பொன்னை உபரி நீர் கால்வாயில் பராமரிப்புப் பணிகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும். இதுபோன்ற சூழல்கள் மீண்டும் உருவாகாத வண்ணம், தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.