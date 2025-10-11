ETV Bharat / state

கனமழை எதிரொலி: வேலூர் பொன்னை ஆறு கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

ஆந்திர மாநில கலவகுண்டா அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழையால், அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு 11,000 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொன்னை ஆறு கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை
பொன்னை ஆறு கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 11, 2025

வேலூர்: பொன்னை ஆற்றின் கரையோர மக்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுபலட்சுமி வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

பொன்னை ஆற்றின் கரையோரத்தில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இன்று (அக்.11) வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆந்திர மாநிலத்திலுள்ள கலவகுண்டா அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால், அணையில் இருந்து பெரிதளவில் நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக, இன்று காலை 7.45 மணி வரை 540 கன அடி வீதம் வெளியேற்றப்பட்ட நீரின் அளவு, 8.00 மணிக்கு 11,000 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நீர் வெளியேற்றம் காரணமாக பொன்னை ஆற்றில் நீரின் அளவு மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளதால், ஆற்றின் கரையோரத்தில் உள்ள பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படக்கூடும் என மாவட்ட நிர்வாகம் கணித்துள்ளது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுபலட்சுமி பொதுமக்களுக்கான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'பொன்னை ஆற்றில் யாரும் இறங்கக்கூடாது. மேலும் ஆற்றினை கடக்கவோ, குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ கூடாது. கால்நடைகளை ஆற்றின் அருகே அனுப்பாமல் பாதுகாப்பது அவசியம். சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமிகள் ஆற்றின் அருகே செல்லாமல் இருக்க பெற்றோர் அவர்களை தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. வெள்ள அபாயத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்' என்ற அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெல்ள அபாய எச்சரிக்கை குறித்து பொதுப்பணித் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "பொன்னை ஆற்றின் நீர் அளவு கணிசமாக அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதால், ஆற்றின் இருபுறமும் உள்ள கிராமங்களுக்கு எச்சரிக்கை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அனைத்து துறைகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. ஆற்றின் பாசன வாய்க்கால்களில் கடுமையான கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும்" என்றார்.

பொன்னை ஆற்றின் சுற்றுவட்டார பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கூறுகையில், "நாங்கள் இதுபோன்ற வெள்ளப்பெருக்கை எதிர்கொண்டதில்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் முன்னதாகவே எச்சரிக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறது என்பதால், நாங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டோம்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: இந்தாண்டு உக்கிரமா வரேன்.. நாள் குறிச்ச வடகிழக்கு பருவமழை! வெள்ள எச்சரிக்கையுடன் வந்த வானிலை தகவல்!

அதேபோல் பொன்னை கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் கூறுகையில், "வெள்ளப்பெருக்கு குறித்து முன்னெச்சரிக்கை கொடுத்தது நல்ல விஷயம். ஆனால் சிலர் தற்போதும் ஆற்றில் செல்கிறார்கள். அதிகாரிகள் நேரில் வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். நாங்களும் எங்கள் தெருவில் உள்ளவர்களை எச்சரிக்கிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.

