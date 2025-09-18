‘திமிரா பேசாதீங்க’ - விமான நிறுவன ஊழியருக்கு ‘வார்னிங்’ கொடுத்த பயணி!
வட மாநிலங்களில் நிலவும் மோசமான வானிலை காரணமாக அங்கிருந்து சென்னை வர வேண்டிய விமான சேவைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளன.
Published : September 18, 2025 at 6:56 PM IST
சென்னை: தூத்துக்குடி, புனே, ஹைதராபாத் போன்ற உள்நாட்டு விமான நிலையங்களில் இருந்து விமானங்கள் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் விமான நிறுவன அலுவலர்களுடன் பயணிகள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்தியா மட்டுமின்றி பல உலக நாடுகளில் இருந்தும் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வருகின்றனர். அதேபோல, இங்கிருந்தும் ஏராளமானோர் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும், உலக நாடுகளுக்கும் பயணிக்கின்றனர். இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து புனே, ஹைதராபாத், தூத்துக்குடி ஆகிய நகரங்களுக்கு இன்று செல்ல வேண்டிய உள்நாட்டு விமானங்கள், சுமார் 3 மணிநேரம் வரை தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.
இதனால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளானதாக கூறப்படுகிறது. வட மாநிலங்களில் கடுமையான மழை பெய்து மோசமான வானிலை நிலவுவதால், அங்கிருந்து விமானங்கள் வர தாமதமாகின்றன. இதன் காரணமாக, சென்னையில் இருந்து புறப்படும் விமானங்களும் தாமதமாக செல்ல நேரிடுவதாக சென்னை விமான நிலைய அலுவலர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து அதிகாலை 6 மணிக்கு ஹைதரபாத்திற்கு ஸ்பைஸ்ஜெட் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் செல்ல வேண்டும். இந்த விமானத்தில் செல்ல 66 பயணிகள் அதிகாலை 4 மணிக்கே வந்து சோதனைகளை முடித்து விட்டு காத்திருந்தனர். மறுமுனையில் இருந்து வரவேண்டிய விமான சேவையில் தாமதம் ஏற்படும் சூழல் நிலவியதால், சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய ஸ்பைஸ்ஜெட் விமான சேவையில் தாமதம் ஏற்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
காத்திருந்த விமான பயணிகளுக்கு தொடர்ந்து அதிர்ச்சியே காத்திருந்தது. அதாவது காலை 8 மணி வரை விமானம் புறப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் டீ, தண்ணீர் என எதுவும் தங்களுக்குத் தராததால் ஆத்திரமடைந்த பயணிகள், விமான நிறுவன அலுவலர்களுடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
புனேவில் கனமழை காரணமாக சென்னைக்கு அதிகாலை 4.30 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய விமானம் தாமதமாக கிளம்பி, காலை 7.53 மணிக்கு சென்னை வந்தது. பின்னர் சுமார் 3 மணி நேர தாமதத்திற்கு பின், ஹைதரபாத்திற்கு விமானம் புறப்பட்டு சென்றது.
ஆனால், உள்நாட்டு விமான சேவைகள் போலவே, வெளிநாட்டு விமான சேவைகளிலும் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னையில் இருந்து இன்று காலை சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், தாய்லாந்து, துபாய் செல்லும் சர்வதேச விமானங்களும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் வரை தாமதமாக புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளன.
சர்வதேச விமான முனையத்தில் உள்ள புறப்பாடு பகுதியில், பயணிகளின் கூட்டம் அதிகம் இருந்ததால், பாதுகாப்பு சோதனைகள் முடித்து அவர்கள் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு தாமதம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுவே சர்வதேச விமானங்களின் தாமதத்திற்கு காரணம் என விமான நிலைய அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.