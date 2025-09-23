ETV Bharat / state

தூள் கிளப்பிய பெரியார் பல்கலைக்கழகம்! உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இடம் பெற்ற 5 பேராசிரியர்கள்!

வேதியியல், இயற்பியல் உள்ளிட்ட துறைகளில் பல சிறந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் 5 பேராசிரியர்கள் உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
சேலம்: அமெரிக்காவின் ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த 5 பேராசிரியர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இது தொடர்பாக பெரியார் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

அமெரிக்காவின் ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகமும், எல்சிவியர் நிறுவனமும் இணைந்து ஆண்டுதோறும் பல்வறு துறைகளில் சிறந்த விளங்கும் விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலை வெளியிட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலை ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதில், 'எச்-இன்டெக்ஸ்', 'கோ-ஆத்தர்ஷிப்', 'எச்.எம்-இன்டெக்ஸ்' போன்ற மேற்கோள் அளவீடுகளின் அடிப்படையில் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் 5 பேராசிரியர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

உலகின் சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இடம்பெற்ற 5 பேராசிரியர்கள்
முனைவர் வை.ராஜ், முனைவர் டி.கோபி, முனைவர் ஜெ.பிரகாஷ் மாறன், முனைவர் ஆர்.ரமேஷ், முனைவர் பி. வெங்கடாஜலம் ஆகிய 5 பேராசிரியர்களுக்கு இந்த பெருமை கிடைத்துள்ளது. அதாவது, நடப்பாண்டின் உலகின் முதல் 2 சதவீதம் விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இவர்களின் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இவர்களில் பேராசிரியர் முனைவர் வை. ராஜ் (வேதியியல்), மீநுண் உயிர்க்கூட்டுப் பொருட்கள் அடிப்படையிலான மருந்து செலுத்தும் பொருட்கள், மீநுண் உணர்விகள், நீரை சுத்திகரிக்கும் ஒளி வினையூக்கிகள், அலுமினியத்தை துருப்பிடிக்காமல் தடுக்கும் பூச்சுகள் ஆகியவற்றை உருவாக்கும் ஆராய்ச்சிப் பணியில் சிறந்து விளங்குகிறார்.

முனைவர் டி. கோபி (வேதியியல்), உயிரி மருத்துவப் பூச்சுகள், மீநுண் பொருட்கள், மின் வேதியியல் முறைகள் குறித்த ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்குகிறார். உயிரியல் செராமிக், துருப்பிடிப்பு தடுப்பு மற்றும் எலும்புத் திசு பொறியியல் பயன்பாடுகளில் அவரது பங்கு முக்கியமாக உள்ளது.

முனைவர் ஜெ.பிரகாஷ் மாறன் (உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து), உணவுத் தொழில்துறை கழிவுகளிலிருந்து பாலிமர்களை மீட்டெடுப்பது, உணவு மற்றும் பேக்கேஜிங் அமைப்புகள் சார்ந்த ஆராய்ச்சிப் பயன்பாடுகளில் பணியாற்றி வருகிறார்.

முனைவர் ஆர். ரமேஷ் (இயற்பியல்), மீநுண் பொருட்கள் குறித்த முக்கியமான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார். குறிப்பாக, மீநுண் துகள்களைக் கொண்டு தண்ணீரை பிளவுப்படுத்தி ஹைட்ரஜனை உருவாக்கும் ஆய்வில் அவர் ஈடுபட்டு, குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளை செய்து வருகிறார்.

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் பயோ டெக்னாலஜி துறையில் பணியாற்றிய மறைந்த முன்னாள் பேராசிரியர் முனைவர் பி. வெங்கடாஜலமும் இந்தப் பட்டியலில் இருக்கிறார்.

பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் பேராசிரியர் இரா.சுப்பிரமணி, விஞ்ஞானிகள் தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம் பெற்ற பேராசிரியர்களை பாராட்டினார்.

மேலும், பேராசிரியர் இரா.சுப்பிரமணி கூறுகையில், "2025-ஆம் ஆண்டுக்கான என்ஐஆர்எஃப் தரவரிசையில் இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களில் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் 94ஆவது இடத்தை பெற்றிருக்கிறது. நிறுவனக் கட்டமைப்பில் தொடர்ந்து, மூன்று முறை 4 நட்சத்திரக் குறியீட்டு அங்கீகாரத்தையும் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் பெற்றிருக்கிறது" என பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம்விஞ்ஞானிகள் பட்டியல்PERIYAR UNIVERSITYSALEM PERIYAR UNIVERSITY

