திருப்பத்தூர்: வயிற்றில் வளரும் சிசுகளின் பாலினத்தை சட்டவிரோதமாக கண்டறிந்து, பெண் சிசுகளை மட்டும் கொலை செய்து வந்ததாக, புரோக்கர் கும்பல் உள்பட மருத்துவர் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
பெண்மையை போற்றும் தமிழ்நாட்டின் பெருமைக்கு அவப்பெயரை தேடி தரும் வகையில், ஆங்காங்கே பெண் சிசுக் கொலை சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன. அந்த வகையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து 8 கர்ப்பிணிகள் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், காக்கங்கரை அடுத்த பரதேசிப்பட்டி என்ற கிராமத்திற்கு ஷேர் ஆட்டோவில் வந்து இறங்கியுள்ளனர்.
அப்போது அவர்கள் வழி தெரியாமல், செய்வதறியாமல் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் சந்தேகத்தின் பேரில் கந்திலி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
இதன் பேரில் விரைந்து சென்ற போலிசார் கர்ப்பிணிகளை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, தாங்கள் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா? பெண்ணா? என ஸ்கேன் செய்து பார்ப்பதற்காக வந்தோம் என கூறியுள்ளனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சியாமளாதேவிக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். இதையடுத்து, காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற விசாரணையில் கர்ப்பிணிகள் சட்டவிரோத ஸ்கேன் செய்ய சென்றதும், அவர்களை அங்கு அனுப்பி வைத்தது புரோக்கர்கள் என்பதும் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து, மருத்துவக் குழுவினர் நடத்திய விசாரணையிலும், பெண் சிசுக்களை அவர்கள் கலைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
இதன் பேரில், ராச்சமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த கணவன் மனைவியான ஜோதி (37) - சிவசக்தி (40), காவேரிப்பட்டினம் பகுதியைச் சேர்ந்த கோவிந்தன் (47), சந்தூர் அடுத்த வெப்பாலம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ரஞ்சிதம் (39), திருப்பத்தூர் முத்தம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த அமலா (40) ஆகிய 5 பேரையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
இதில் புகார் உறுதிபடுத்தப்பட்ட நிலையில், அவர்களை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். தொடர்ந்து, அவர்களை வேலூர் மத்திய சிறையில் போலீசார் அடைத்தனர். இந்நிலையில், நேற்று மாலை இந்த சட்டவிரோத ஸ்கேன் சென்டருக்கு மூளையாக செயல்பட்ட சாமநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த மருத்துவர் மகன் சுகுமார் (60) என்பவரை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.