கன்னியாகுமரி: தக்கலை பகுதியில் தென்னை மரத்தில் ஏறி தேங்காய்களை பறித்து கீழே போட்ட மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞரை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டு மனநல காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் வலை கம்பெனி, மீன்பிடித் துறைமுகங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், சிறு கடைகள், உணவகங்கள் ஆகிய வேலைகளை செய்து வருகின்றனர். இது ஒருபுறம் இருக்க முதியவர்களையும், மன வளர்ச்சி குன்றியவர்களையும், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் கன்னியாகுமரிக்கு அழைத்து வந்து விட்டு செல்வது வழக்கமாக உள்ளது.
அப்படி விடப்பட்ட நபர்களை காவல் துறையினர், சமூக ஆர்வலர்கள் மீட்டு காப்பகங்களில் ஒப்படைத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தக்கலை பகுதியில் ஜார்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த அன் மோகன் சிங் (18) என்ற இளைஞர் ஒரு சில நாட்களாக சுற்றித் திரிந்துள்ளார். அவர் குறித்து சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தக்கலை காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
தகவல் அறிந்த காவலர் ஒருவர், இளைஞரை பிடித்து மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அந்த இளைஞரை மீட்டு நாகர்கோவில் அருகே உள்ள புத்தேரி பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் மனநல காப்பகத்தில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு சேர்த்து உள்ளனர். ஆனால் அந்த மனநல காப்பகத்தில் இருந்து இளைஞர் தப்பித்து சென்றுள்ளார். பின்னர் அந்த இளைஞர் திடீரென அருகில் உள்ள தென்னை தோப்பிற்கு சென்று, அதன் மீது ஏறி உச்சியில் இருந்து தேங்காய்களை பறித்து கீழே போட்டு உள்ளார்.
இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள், தேங்காய் திருட வந்தவன் என்று நினைத்து, அந்த இளைஞரை பிடிக்க முயற்சி செய்துள்ளனர். பின்னர் இது குறித்து உடனடியாக வடசேரி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து உள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவலர்கள் உடனடியாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், இளைஞர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று தெரிந்து கொண்டு, தென்னை மரத்தின் அருகாமையில் வலை விரித்து, பின்னர் அவரிடம் பேசி அவரை கீழே இறக்க முயற்சி செய்தனர்.
அப்போதும் அவர் இறங்க மறுத்ததால், தென்னை மரத்தில் ஏணி வைத்து பொதுமக்கள் உதவியுடன் இரண்டு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு அந்த இளைஞரை பாதுகாப்பாக மீட்டனர். பின்னர் இளைஞரிடம் விசாரணைக்கு பின்பு மனநல காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
