கூட்ட நெரிசலில் சிக்கினால் என்ன செய்ய வேண்டும்? தீயணைப்பு துறை விளக்கம்!
இன்றைய சூழலில் அனைவரும் தீ விபத்து, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கினால் தற்காத்து கொள்ளுவது குறித்து கற்றுக் கொள்ளுவது அவசியமாகிறது என சேலம் தீயணைப்பு துறை அலுவலர் கல்யாண் குமார் தெரிவித்தார்.
Published : October 13, 2025 at 7:15 PM IST
சேலம்: கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை உயிரோடு காப்பாற்றுவது குறித்தும், தற்காத்துக் கொள்வது குறித்தும் தீயணைப்புத் துறையினர் மாணவர்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம் அளித்தனர்.
தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை சார்பில் 'வாங்க கற்றுக் கொள்வோம்' (Come and Learn) என்ற தலைப்பில் பொதுமக்களுக்கு தீ விபத்துகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் சேலம் சூரமங்கலத்தில் உள்ள தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை வளாகத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சி மண்டல அலுவலர் கல்யாண் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற நிலையில் சுமார் 50க்கு மேற்பட்டோர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், வீடு, தொழிற்சாலைகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் காடுகளில் ஏற்படும் தீ விபத்திலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளுவது எப்படி? உடனிருப்பவர்களை மீட்பது எப்படி? என்பது குறித்து செய்முறை விளக்கமாக செய்து காட்டப்பட்டது.
முதலில் மின்சாரத்தினால் ஏற்படும் தீ விபத்துகளை தவிர்ப்பது குறித்தும், விபத்து ஏற்படும் பட்சத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது குறித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து ஏற்படும் விபத்துகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
பின் தீபாவளி பண்டிகை நொருங்குவதால் விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாடும் நோக்கில் பட்டாசுகளை கையாளுவது குறித்து செயல்முறையாக செய்து காட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து கூட்ட நெரிசலில் சிக்கினால் தற்காத்து கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்? கூட்டத்தில் சிக்கி மயக்கம் அடைந்தவர்களை உடனடியாக மீட்பது எப்படி? என்பது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இது குறித்து பேசிய தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை சேலம் மண்டல அலுவலர் கல்யாண் குமார், “இன்றைய சூழலில் மாணவ, மாணவியர் தீ விபத்தில் இருந்தோ, கூட்ட நெரிசல் போன்ற விபத்துகளில் இருந்தோ தற்காத்து கொள்ளுவது குறித்து அவசியம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தமிழகம் முழுவது இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறோம். துணிச்சலாக செயல்பட்டு சுறுசுறுப்புடன் ஒரு சூழலை கையாளும் திறமையை மாணவர்களை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தீயணைப்புத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் நவீன கருவிகளின் பயன்பாடு குறித்து செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. மேலும், மாணவர்களிடம் அவர்களுக்கு இருக்கும் சந்தேகங்கள் குறித்து கேட்டு விளக்கமளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக மாணவர்கள் வீட்டில் குளிர்சாதன பெட்டி பழுதடைவதால் உயிர் சேதம் ஏன் ஏற்படுகிறது என்பது குறித்து ஆர்வத்துடன் கேட்டறிந்தனர்” என்றார்.